https://crimea.ria.ru/20240320/krymchanin-popalsya-na-kontrabande-voennoy-produktsii-v-britaniyu-1135858971.html
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию
Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T10:31
2024-03-20T10:31
2024-03-20T10:51
таможня
симферополь
москва
новости
новости крыма
контрабанда
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110088/22/1100882285_0:0:3330:1874_1920x0_80_0_0_1942198067250829b0f5f6e2112a3cdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве посылку на основании ориентировки задержали и направили на экспертизу. Она установила, что продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии, продавать которую за рубеж физлицам запрещено.Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.В пресс-службе также уточнили, что контрабанду пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен.В прошлом году суд вынес приговор 40-летнему жителю Симферополя, который продавал продукцию химзащиты в США и страны Европы. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с КрымомЗа контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранцаКрымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ
симферополь
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110088/22/1100882285_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f14601fa5e6ad536b5f61b8b9a9599f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таможня, симферополь, москва, новости, новости крыма, контрабанда, происшествия
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию
Таможенники в Крыму пресекли контрабанду военной экипировки в Великобританию
10:31 20.03.2024 (обновлено: 10:51 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.
"53-летний крымчанин в рамках коммерческой деятельности отправлял за границу посылки с запрещенными товарами. Таможенники предотвратили международную отправку и изъяли предметы военной экипировки Вооруженных сил РФ: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих, огнестойкие костюмы", – говорится в сообщении.
При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве посылку на основании ориентировки задержали и направили на экспертизу. Она установила, что продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии, продавать которую за рубеж физлицам запрещено.
Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе также уточнили, что контрабанду пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен.
В прошлом году суд вынес приговор
40-летнему жителю Симферополя, который продавал продукцию химзащиты в США и страны Европы. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым: