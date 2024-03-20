https://crimea.ria.ru/20240320/krymchanin-popalsya-na-kontrabande-voennoy-produktsii-v-britaniyu-1135858971.html

Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию

Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию

Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T10:31

2024-03-20T10:31

2024-03-20T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве посылку на основании ориентировки задержали и направили на экспертизу. Она установила, что продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии, продавать которую за рубеж физлицам запрещено.Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.В пресс-службе также уточнили, что контрабанду пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен.В прошлом году суд вынес приговор 40-летнему жителю Симферополя, который продавал продукцию химзащиты в США и страны Европы. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с КрымомЗа контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранцаКрымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ

симферополь

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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