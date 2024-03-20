Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240320/krymchanin-popalsya-na-kontrabande-voennoy-produktsii-v-britaniyu-1135858971.html
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию
Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T10:31
2024-03-20T10:51
таможня
симферополь
москва
новости
новости крыма
контрабанда
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110088/22/1100882285_0:0:3330:1874_1920x0_80_0_0_1942198067250829b0f5f6e2112a3cdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве посылку на основании ориентировки задержали и направили на экспертизу. Она установила, что продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии, продавать которую за рубеж физлицам запрещено.Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.В пресс-службе также уточнили, что контрабанду пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен.В прошлом году суд вынес приговор 40-летнему жителю Симферополя, который продавал продукцию химзащиты в США и страны Европы. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с КрымомЗа контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранцаКрымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ
симферополь
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110088/22/1100882285_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f14601fa5e6ad536b5f61b8b9a9599f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таможня, симферополь, москва, новости, новости крыма, контрабанда, происшествия
Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию

Таможенники в Крыму пресекли контрабанду военной экипировки в Великобританию

10:31 20.03.2024 (обновлено: 10:51 20.03.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Морев / Перейти в фотобанкТаможенный пункт пропуска
Таможенный пункт пропуска - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Валерий Морев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.
"53-летний крымчанин в рамках коммерческой деятельности отправлял за границу посылки с запрещенными товарами. Таможенники предотвратили международную отправку и изъяли предметы военной экипировки Вооруженных сил РФ: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих, огнестойкие костюмы", – говорится в сообщении.
При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве посылку на основании ориентировки задержали и направили на экспертизу. Она установила, что продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии, продавать которую за рубеж физлицам запрещено.
Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе также уточнили, что контрабанду пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен.
В прошлом году суд вынес приговор 40-летнему жителю Симферополя, который продавал продукцию химзащиты в США и страны Европы. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца
Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ
 
ТаможняСимферопольМоскваНовостиНовости КрымаКонтрабандаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:1913 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
12:11В Ялте продолжается масштабный снос самостроев: убрано 70 конструкций
11:57Бухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в суде
11:39В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию
11:23Крымчанину назначили два года принудительных работ за экстремизм в сети
10:57Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней
10:31Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию
10:24Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе
10:22В Турции произошли два землетрясения
09:51Более 9 тысяч крымчан заболели ОРВИ за неделю
09:38Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регион
09:25Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
08:53Обстановка на Керченской паромной переправе в среду
08:27Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области
08:05В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог
07:39В Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛА
07:10Как свой след в истории оставили котики: редкие находки на Херсонесе
06:43Ущерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
06:10Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
06:03На заводе в Симферополе открылась кафедра для студентов-инженеров
Лента новостейМолния