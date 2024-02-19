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Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ
Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с оперативниками Крымской таможни задержали жителя Симферополя по подозрению в контрабанде... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T10:28
2024-02-19T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с оперативниками Крымской таможни задержали жителя Симферополя по подозрению в контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.В отношении мужчины возбуждено уголовно дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.На минувшей неделе правоохранители Крыма выявили два факта контрабанды немаркированных табачных изделий. В первом случае житель Херсонской области на своем автомобиле пытался провезти более 31 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 5 млн рублей. На контрабанде сигарет также попался житель Армянска. Он перевозил нелегальный товар на 9 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранцаГражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монетыКофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиков
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, симферополь, контрабанда, крымская таможня, видео
Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за контрабанду психотропных веществ

10:28 19.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с оперативниками Крымской таможни задержали жителя Симферополя по подозрению в контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.
"35-летний житель Симферополя заказал через интернет лекарственные препараты, содержащие в своем составе психотропное вещество – модафинил. Запрещенные препараты обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовно дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
На минувшей неделе правоохранители Крыма выявили два факта контрабанды немаркированных табачных изделий. В первом случае житель Херсонской области на своем автомобиле пытался провезти более 31 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 5 млн рублей. На контрабанде сигарет также попался житель Армянска. Он перевозил нелегальный товар на 9 млн рублей.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымНовости КрымаСимферопольКонтрабандаКрымская таможня
 
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