https://crimea.ria.ru/20240219/krymchaninu-grozit-10-let-za-kontrabandu-psikhotropnykh-veschestv-1135045240.html

Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ

Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с оперативниками Крымской таможни задержали жителя Симферополя по подозрению в контрабанде... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T10:28

2024-02-19T10:28

2024-02-19T10:28

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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контрабанда

крымская таможня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с оперативниками Крымской таможни задержали жителя Симферополя по подозрению в контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.В отношении мужчины возбуждено уголовно дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.На минувшей неделе правоохранители Крыма выявили два факта контрабанды немаркированных табачных изделий. В первом случае житель Херсонской области на своем автомобиле пытался провезти более 31 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 5 млн рублей. На контрабанде сигарет также попался житель Армянска. Он перевозил нелегальный товар на 9 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранцаГражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монетыКофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиков

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симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, симферополь, контрабанда, крымская таможня, видео