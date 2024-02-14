https://crimea.ria.ru/20240214/tabachnuyu-kontrabandu-na-9-mln-rubley-presekli-na-granitse-s-krymom-1134943193.html
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
Два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T16:19
2024-02-14T16:19
2024-02-14T16:19
крым
граница
мвд по республике крым
пограничная служба фсб
контрабанда
происшествия
общество
херсонская область
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/54/1118305409_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_6067e2197fdce4827777a7d6f810c17d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с Херсонской областью. Как сообщает пресс-служба республиканской МВД, злоумышленников выявили полицейские по экономической безопасности во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ по Крыму.Вторым злоумышленникам оказался 34-летний житель Армянска. В его автомобиле марки Ford Transit полицейские обнаружили 35 430 пачек нелегальных сигарет. Сопроводительных документов на груз мужчина также представить не смог.Уголовные дела возбуждены по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки. Злоумышленникам грозит наказание до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают других причастных лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиковКонтрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/54/1118305409_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_7b9e5bb958ce67fddfadc3ddc3e7c07c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, граница, мвд по республике крым, пограничная служба фсб, контрабанда, происшествия, общество, херсонская область, новости крыма
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
В пункте пропуска "Армянск" задержаны контрабандисты с табачной продукцией на 9 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с Херсонской областью. Как сообщает пресс-служба республиканской МВД, злоумышленников выявили полицейские по экономической безопасности во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ по Крыму.
"При проверке документов и перевозимого груза в автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter обнаружены коробки с табачной продукцией известных наименований без акцизных марок и с акцизными марками, не соответствующими требованиям "Гознака". Сопроводительных документов на груз водитель, 58-летний житель Херсонской области, не имел. Всего гражданин перевозил 31 660 пачек сигарет на общую сумму более 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Вторым злоумышленникам оказался 34-летний житель Армянска. В его автомобиле марки Ford Transit полицейские обнаружили 35 430 пачек нелегальных сигарет. Сопроводительных документов на груз мужчина также представить не смог.
"Общая сумма изъятого нелегального товара составила более 9 миллионов рублей. По имеющимся данным, нелегальную продукцию граждане намеревались продать на территории соседней области", - уточнили в ведомстве.
Уголовные дела возбуждены по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки. Злоумышленникам грозит наказание до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают других причастных лиц.
Читайте также на РИА Новости Крым: