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Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
Два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T16:19
2024-02-14T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с Херсонской областью. Как сообщает пресс-служба республиканской МВД, злоумышленников выявили полицейские по экономической безопасности во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ по Крыму.Вторым злоумышленникам оказался 34-летний житель Армянска. В его автомобиле марки Ford Transit полицейские обнаружили 35 430 пачек нелегальных сигарет. Сопроводительных документов на груз мужчина также представить не смог.Уголовные дела возбуждены по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки. Злоумышленникам грозит наказание до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают других причастных лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиковКонтрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
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РИА Новости Крым
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крым, граница, мвд по республике крым, пограничная служба фсб, контрабанда, происшествия, общество, херсонская область, новости крыма
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом

В пункте пропуска "Армянск" задержаны контрабандисты с табачной продукцией на 9 млн рублей

16:19 14.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт пропуска "Армянск"
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с Херсонской областью. Как сообщает пресс-служба республиканской МВД, злоумышленников выявили полицейские по экономической безопасности во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ по Крыму.
"При проверке документов и перевозимого груза в автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter обнаружены коробки с табачной продукцией известных наименований без акцизных марок и с акцизными марками, не соответствующими требованиям "Гознака". Сопроводительных документов на груз водитель, 58-летний житель Херсонской области, не имел. Всего гражданин перевозил 31 660 пачек сигарет на общую сумму более 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Вторым злоумышленникам оказался 34-летний житель Армянска. В его автомобиле марки Ford Transit полицейские обнаружили 35 430 пачек нелегальных сигарет. Сопроводительных документов на груз мужчина также представить не смог.
"Общая сумма изъятого нелегального товара составила более 9 миллионов рублей. По имеющимся данным, нелегальную продукцию граждане намеревались продать на территории соседней области", - уточнили в ведомстве.
Уголовные дела возбуждены по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки. Злоумышленникам грозит наказание до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают других причастных лиц.
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