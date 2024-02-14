https://crimea.ria.ru/20240214/tabachnuyu-kontrabandu-na-9-mln-rubley-presekli-na-granitse-s-krymom-1134943193.html

Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом

Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом

Два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T16:19

2024-02-14T16:19

2024-02-14T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с Херсонской областью. Как сообщает пресс-служба республиканской МВД, злоумышленников выявили полицейские по экономической безопасности во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ по Крыму.Вторым злоумышленникам оказался 34-летний житель Армянска. В его автомобиле марки Ford Transit полицейские обнаружили 35 430 пачек нелегальных сигарет. Сопроводительных документов на груз мужчина также представить не смог.Уголовные дела возбуждены по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки. Злоумышленникам грозит наказание до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают других причастных лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:За контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиковКонтрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, граница, мвд по республике крым, пограничная служба фсб, контрабанда, происшествия, общество, херсонская область, новости крыма