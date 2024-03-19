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Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед
Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед
44-летний житель Краснодара проник в чужой дом, разжег мангал, украл продукты и вещи и уехал на краденом электровелосипеде. Как сообщает МВД России,... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T10:59
2024-03-19T10:59
2024-03-19T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 44-летний житель Краснодара проник в чужой дом, разжег мангал, украл продукты и вещи и уехал на краденом электровелосипеде. Как сообщает МВД России, злоумышленник задержан.По данным полиции, происшествие случилось в поселке Абрау-Дюрсо, куда мужчина приехал на отдых. На территории одного из частных домовладений увидел мангал, перелез через забор, чтобы разжечь костер, а затем решил найти в хозяйском доме продукты.Общая стоимость похищенного имущества составила около 230 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника по месту его проживания, в его квартире обнаружена часть украденного. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сейчас он помещен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителяУкрал даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студентВ Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньги
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Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед
В Абрау-Дюрсо житель залез в чужой дом и разжег там мангал – МВД
10:59 19.03.2024 (обновлено: 11:01 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 44-летний житель Краснодара проник в чужой дом, разжег мангал, украл продукты и вещи и уехал на краденом электровелосипеде. Как сообщает МВД России, злоумышленник задержан.
По данным полиции, происшествие случилось в поселке Абрау-Дюрсо, куда мужчина приехал на отдых. На территории одного из частных домовладений увидел мангал, перелез через забор, чтобы разжечь костер, а затем решил найти в хозяйском доме продукты.
"В течение нескольких часов мужчина находился в жилище, затем забрал электрический велосипед хозяйки, погрузил на него принадлежащий ей чемодан, в него сложил похищенные ценности и скрылся. После того как у транспортного средства разрядилась батарея, подозреваемый пересел на попутную машину и вместе с краденым имуществом вернулся в Краснодар", – сообщили в МВД.
Общая стоимость похищенного имущества составила около 230 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника по месту его проживания, в его квартире обнаружена часть украденного. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сейчас он помещен под стражу.
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