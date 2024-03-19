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Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед

Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед

44-летний житель Краснодара проник в чужой дом, разжег мангал, украл продукты и вещи и уехал на краденом электровелосипеде. Как сообщает МВД России,... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T10:59

2024-03-19T10:59

2024-03-19T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 44-летний житель Краснодара проник в чужой дом, разжег мангал, украл продукты и вещи и уехал на краденом электровелосипеде. Как сообщает МВД России, злоумышленник задержан.По данным полиции, происшествие случилось в поселке Абрау-Дюрсо, куда мужчина приехал на отдых. На территории одного из частных домовладений увидел мангал, перелез через забор, чтобы разжечь костер, а затем решил найти в хозяйском доме продукты.Общая стоимость похищенного имущества составила около 230 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника по месту его проживания, в его квартире обнаружена часть украденного. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сейчас он помещен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителяУкрал даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студентВ Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньги

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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