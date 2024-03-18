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В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города - РИА Новости Крым, 18.03.2024
В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
Два эскиза медали "80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков" выбрали в городе-герое. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T22:03
2024-03-18T22:03
севастополь
крым
история
великая отечественная война
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Два эскиза медали "80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков" выбрали в городе-герое. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что на аверсе обоих эскизов медали изображен фрагмент Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года". На реверсе будет размещен вечный огонь и слова: "Помним, гордимся".По информации губернатора, всего в конкурсе участвовали 86 жителей Севастополя. Самому старшему конкурсанту – 78 лет, самой младшей – 9 лет.Из рассмотренных 100 эскизов были определены также лучшие детские работы. Комиссия отметила три эскиза юных участников.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская наступательная операция 1944 года: что важно помнить сегодняВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуОжившая история: Севастополь "освободили" от фашистов
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севастополь, крым, история, великая отечественная война, награды
В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города

Выбраны два эскиза медали к 80-летию освобождения Севастополя от фашистских захватчиков

22:03 18.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Два эскиза медали "80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков" выбрали в городе-герое. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

"Подведены итоги конкурса на разработку эскиза медали. Победителями, разделившими первое место, стали Марина Олеговна Воронежская – преподаватель детской школы искусств и Анна Михайловна Садовникова – фотограф Севастопольской телерадиокомпании. Они вместе доработают дизайн медали и придут к общему варианту", – написал он в своем Telegram-канале.

© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
Развожаев уточнил, что на аверсе обоих эскизов медали изображен фрагмент Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года". На реверсе будет размещен вечный огонь и слова: "Помним, гордимся".
По информации губернатора, всего в конкурсе участвовали 86 жителей Севастополя. Самому старшему конкурсанту – 78 лет, самой младшей – 9 лет.
Из рассмотренных 100 эскизов были определены также лучшие детские работы. Комиссия отметила три эскиза юных участников.

"Медаль в дальнейшем будет вручена гражданам, награжденным медалью "За оборону Севастополя" и знаком "Житель осажденного Севастополя", – добавил Михаил Развожаев.

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