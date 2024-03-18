https://crimea.ria.ru/20240318/v-sevastopole-vybrali-dva-eskiza-medali-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-goroda-1135752405.html

В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города

В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города - РИА Новости Крым, 18.03.2024

В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города

Два эскиза медали "80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков" выбрали в городе-герое. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T22:03

2024-03-18T22:03

2024-03-18T22:03

севастополь

крым

история

великая отечественная война

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Два эскиза медали "80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков" выбрали в городе-герое. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что на аверсе обоих эскизов медали изображен фрагмент Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года". На реверсе будет размещен вечный огонь и слова: "Помним, гордимся".По информации губернатора, всего в конкурсе участвовали 86 жителей Севастополя. Самому старшему конкурсанту – 78 лет, самой младшей – 9 лет.Из рассмотренных 100 эскизов были определены также лучшие детские работы. Комиссия отметила три эскиза юных участников.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская наступательная операция 1944 года: что важно помнить сегодняВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуОжившая история: Севастополь "освободили" от фашистов

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севастополь, крым, история, великая отечественная война, награды