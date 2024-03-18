https://crimea.ria.ru/20240318/v-bukingemskom-dvortse-oprovergli-slukhi-o-smerti-korolya-1135802164.html
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля - РИА Новости Крым, 18.03.2024
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля
Слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T15:51
2024-03-18T15:51
2024-03-18T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин.Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о кончине короля Карла III, циркулировало также соответствующее заявление, якобы выпущенное Букингемским дворцом."Король продолжает вести официальные и частные дела", – заявила представитель пресс-службы Букингемского дворца.В феврале стало известно, что у Карла III выявили рак. Ранее он был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты.
https://crimea.ria.ru/20240109/glavu-pentagona-lloyda-ostina-prooperirovali-po-povodu-raka-prostaty-1134073114.html
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РИА Новости Крым
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карл iii, новости, в мире, великобритания, фейк, политика, букингемский дворец
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля Карла III
15:51 18.03.2024 (обновлено: 15:54 18.03.2024)