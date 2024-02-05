https://crimea.ria.ru/20240205/u-korolya-velikobritanii-karla-iii-vyyavili-rak---bukingemskiy-dvorets-1134709340.html
У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец - РИА Новости Крым, 05.02.2024
У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T21:31
2024-02-05T21:31
2024-02-05T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца.Ранее Карл III был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты.Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты.Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.
https://crimea.ria.ru/20240109/glavu-pentagona-lloyda-ostina-prooperirovali-po-povodu-raka-prostaty-1134073114.html
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карл iii, великобритания, в мире, новости, здоровье
У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Ранее Карл III был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты.
"Во время недавней процедуры в больнице... была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака", - указано в релизе.
Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты.
Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.