https://crimea.ria.ru/20240205/u-korolya-velikobritanii-karla-iii-vyyavili-rak---bukingemskiy-dvorets-1134709340.html

У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец

У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец - РИА Новости Крым, 05.02.2024

У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец

У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T21:31

2024-02-05T21:31

2024-02-05T21:31

карл iii

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца.Ранее Карл III был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты.Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты.Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.

https://crimea.ria.ru/20240109/glavu-pentagona-lloyda-ostina-prooperirovali-po-povodu-raka-prostaty-1134073114.html

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2024

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карл iii, великобритания, в мире, новости, здоровье