https://crimea.ria.ru/20240317/krymskiy-most-seychas-situatsiya-s-proezdom-i-probkami-1135773352.html

Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками

Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками

Крымский мост открыт для проезда, по состоянию на 15:00 пробок с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T15:21

2024-03-17T15:21

2024-03-17T15:21

крым

крымский мост

новости

новости крыма

транспорт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_e24ed3845013a9be690c001eb857b5c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда, по состоянию на 15:00 пробок с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье утром был введен запрет на движение автомобилей на мостовом переходе. Ограничение действовало около 20 минут, после чего движение транспорта возобновилось в штатном режиме.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт для проезда транспорта Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробегаНа Крымском мосту выросла очередь

крым

крымский мост

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости, новости крыма, транспорт, россия