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Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками
Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками
Крымский мост открыт для проезда, по состоянию на 15:00 пробок с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T15:21
2024-03-17T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда, по состоянию на 15:00 пробок с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье утром был введен запрет на движение автомобилей на мостовом переходе. Ограничение действовало около 20 минут, после чего движение транспорта возобновилось в штатном режиме.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт для проезда транспорта Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробегаНа Крымском мосту выросла очередь
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Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками

Крымский мост по состоянию на 15:00 открыт для проезда - пробок нет

15:21 17.03.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда, по состоянию на 15:00 пробок с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В воскресенье утром был введен запрет на движение автомобилей на мостовом переходе. Ограничение действовало около 20 минут, после чего движение транспорта возобновилось в штатном режиме.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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