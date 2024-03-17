Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега
В Севастополе ограничат движение из-за автопробега к 10-летию возвращения в Россию
© Пресс-служба правительства СевастополяТранспорт
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта ограничат в Севастополе в понедельник из-за праздничного автопробега по случаю 10-летия возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"В связи с проведением мероприятий, посвященных 10-й годовщине возвращения Севастополя в Россию, 18 марта в городе будет временно ограничено движение транспорта на время проезда автоколонны. Ограничения будут действовать с 12:00 до 14:00 по мере передвижения автоколонны", - говорится в сообщении.
Так, колонна будет двигаться по маршруту: гора Гасфорта - Ялтинское кольцо - Сапун-гора - улица Второй Обороны - Генерала Мельника - Багрия - Героев Севастополя - Портовая - Троллейбусный спуск - Суворова - Ленина – площадь Нахимова - площадь Лазарева - Большая Морская - площадь Ушакова - Ленина - Василия Кучера - Красный спуск - Портовая - Днепровский мост - Вокзальная - Ревякина - Лабораторное шоссе – улица Второй Обороны - Ялтинское кольцо.
Также на площади Нахимова будет запрещена парковка автотранспорта. Ограничение продлится с 18:00 17 марта до 20:00 18 марта.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя, на основании которого в стране были образованы два новых субъекта. В этом году Крым и Севастополь отмечают 10-ю годовщину воссоединения с Россией.
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