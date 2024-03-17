https://crimea.ria.ru/20240317/dvizhenie-transporta-ogranichat-v-sevastopole-iz-za-avtoprobega-1135772158.html

Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега

Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега

Движение транспорта ограничат в Севастополе в понедельник из-за праздничного автопробега по случаю 10-летия возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T14:31

2024-03-17T14:31

2024-03-17T14:31

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта ограничат в Севастополе в понедельник из-за праздничного автопробега по случаю 10-летия возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Так, колонна будет двигаться по маршруту: гора Гасфорта - Ялтинское кольцо - Сапун-гора - улица Второй Обороны - Генерала Мельника - Багрия - Героев Севастополя - Портовая - Троллейбусный спуск - Суворова - Ленина – площадь Нахимова - площадь Лазарева - Большая Морская - площадь Ушакова - Ленина - Василия Кучера - Красный спуск - Портовая - Днепровский мост - Вокзальная - Ревякина - Лабораторное шоссе – улица Второй Обороны - Ялтинское кольцо.Также на площади Нахимова будет запрещена парковка автотранспорта. Ограничение продлится с 18:00 17 марта до 20:00 18 марта.18 марта 2014 года в Кремле был подписан Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя, на основании которого в стране были образованы два новых субъекта. В этом году Крым и Севастополь отмечают 10-ю годовщину воссоединения с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо Путин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с Россией10 лет Крымской весны: как изменился полуостров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости, крымская весна, транспорт, общественный транспорт, праздники и памятные даты