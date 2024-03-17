Рейтинг@Mail.ru
Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240317/dvizhenie-transporta-ogranichat-v-sevastopole-iz-za-avtoprobega-1135772158.html
Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега
Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега
Движение транспорта ограничат в Севастополе в понедельник из-за праздничного автопробега по случаю 10-летия возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T14:31
2024-03-17T14:31
10 лет крымской весне
крым
севастополь
новости
крымская весна
транспорт
общественный транспорт
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133304926_0:78:750:500_1920x0_80_0_0_9cb53422ac5006ad63eed1f7557a0f0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта ограничат в Севастополе в понедельник из-за праздничного автопробега по случаю 10-летия возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Так, колонна будет двигаться по маршруту: гора Гасфорта - Ялтинское кольцо - Сапун-гора - улица Второй Обороны - Генерала Мельника - Багрия - Героев Севастополя - Портовая - Троллейбусный спуск - Суворова - Ленина – площадь Нахимова - площадь Лазарева - Большая Морская - площадь Ушакова - Ленина - Василия Кучера - Красный спуск - Портовая - Днепровский мост - Вокзальная - Ревякина - Лабораторное шоссе – улица Второй Обороны - Ялтинское кольцо.Также на площади Нахимова будет запрещена парковка автотранспорта. Ограничение продлится с 18:00 17 марта до 20:00 18 марта.18 марта 2014 года в Кремле был подписан Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя, на основании которого в стране были образованы два новых субъекта. В этом году Крым и Севастополь отмечают 10-ю годовщину воссоединения с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо Путин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с Россией10 лет Крымской весны: как изменился полуостров
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133304926_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_a2dbea8ca52997407e2e24868d2cb487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости, крымская весна, транспорт, общественный транспорт, праздники и памятные даты
Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега

В Севастополе ограничат движение из-за автопробега к 10-летию возвращения в Россию

14:31 17.03.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяТранспорт
Транспорт
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта ограничат в Севастополе в понедельник из-за праздничного автопробега по случаю 10-летия возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"В связи с проведением мероприятий, посвященных 10-й годовщине возвращения Севастополя в Россию, 18 марта в городе будет временно ограничено движение транспорта на время проезда автоколонны. Ограничения будут действовать с 12:00 до 14:00 по мере передвижения автоколонны", - говорится в сообщении.
Так, колонна будет двигаться по маршруту: гора Гасфорта - Ялтинское кольцо - Сапун-гора - улица Второй Обороны - Генерала Мельника - Багрия - Героев Севастополя - Портовая - Троллейбусный спуск - Суворова - Ленина – площадь Нахимова - площадь Лазарева - Большая Морская - площадь Ушакова - Ленина - Василия Кучера - Красный спуск - Портовая - Днепровский мост - Вокзальная - Ревякина - Лабораторное шоссе – улица Второй Обороны - Ялтинское кольцо.
Также на площади Нахимова будет запрещена парковка автотранспорта. Ограничение продлится с 18:00 17 марта до 20:00 18 марта.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя, на основании которого в стране были образованы два новых субъекта. В этом году Крым и Севастополь отмечают 10-ю годовщину воссоединения с Россией.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо
Путин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
10 лет Крымской весны: как изменился полуостров
 
10 лет Крымской веснеКрымСевастопольНовостиКрымская веснаТранспортОбщественный транспортПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки
14:40ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
14:37Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы
14:31Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега
14:18Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
14:11СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков
14:10Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей
13:58Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт
13:56Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область
13:46Геннадий Москаль – биография
13:42Умер Геннадий Москаль
13:38Бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе
13:23В Крыму явка избирателей составляет 75%
13:22На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области
13:11Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя
12:44Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму
12:38Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси
12:29Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине
11:49Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо
11:30Крымский мост открыт для проезда транспорта
Лента новостейМолния