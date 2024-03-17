Рейтинг@Mail.ru
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240317/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-ostanovleno-1135517337.html
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T11:12
2024-03-17T11:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено

Крымский мост закрыли для движения автомобилей

11:12 17.03.2024 (обновлено: 11:13 17.03.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки
14:40ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
14:37Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы
14:31Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега
14:18Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
14:11СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков
14:10Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей
13:58Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт
13:56Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область
13:46Геннадий Москаль – биография
13:42Умер Геннадий Москаль
13:38Бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе
13:23В Крыму явка избирателей составляет 75%
13:22На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области
13:11Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя
12:44Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму
12:38Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси
12:29Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине
11:49Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо
11:30Крымский мост открыт для проезда транспорта
Лента новостейМолния