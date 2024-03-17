https://crimea.ria.ru/20240317/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-transporta-1135759772.html

Крымский мост открыт для проезда транспорта

Крымский мост открыт для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Крымский мост открыт для проезда транспорта

Крымский мост снова открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T11:30

2024-03-17T11:30

2024-03-17T11:34

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на движение автомобилей на мостовом переходе был введен в 11:12. Ограничение действовало около 20 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

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крым

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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