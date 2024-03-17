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Крымский мост открыт для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Крымский мост открыт для проезда транспорта
Крымский мост открыт для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Крымский мост открыт для проезда транспорта
Крымский мост снова открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T11:30
2024-03-17T11:34
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на движение автомобилей на мостовом переходе был введен в 11:12. Ограничение действовало около 20 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество
Крымский мост открыт для проезда транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

11:30 17.03.2024 (обновлено: 11:34 17.03.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Запрет на движение автомобилей на мостовом переходе был введен в 11:12. Ограничение действовало около 20 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистикаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
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