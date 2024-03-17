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Аксенов рассказал о настоящей элите в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Аксенов рассказал о настоящей элите в Крыму
Аксенов рассказал о настоящей элите в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Аксенов рассказал о настоящей элите в Крыму
Настоящие патриоты, готовые встать на защиту страны и работать на ее благо, являются подлинной элитой общества, и жители Крыма в подавляющем большинстве... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T08:14
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сергей аксенов
радио "спутник в крыму"
мнения
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Настоящие патриоты, готовые встать на защиту страны и работать на ее благо, являются подлинной элитой общества, и жители Крыма в подавляющем большинстве соответствуют этому определению. Такую точку зрения выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Глава региона выразил уверенность в том, что именно такой позиции придерживаются и всегда придерживались большинство жителей полуострова. По его мнению, именно такие люди являются стержнем, на который опирается страна.Читайте также на РИА Новости Крым:Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанамАксенов назвал главную ценность событий Крымской весныАксенов назвал главный символ Крыма
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сергей аксенов, мнения, крым, общество
Аксенов рассказал о настоящей элите в Крыму

Аксенов: элита – это весь народ Крыма

08:14 17.03.2024 (обновлено: 08:47 17.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Настоящие патриоты, готовые встать на защиту страны и работать на ее благо, являются подлинной элитой общества, и жители Крыма в подавляющем большинстве соответствуют этому определению. Такую точку зрения выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"У нас вся элита – это народ Крыма. Никого на особых условиях нет. Элита – это крымчане разных национальностей, все небезразличные, которые себя позиционируют как жителей Республики Крым, которые для себя принимают решения, направленные на благо Крыма", – сказал Аксенов.

Глава региона выразил уверенность в том, что именно такой позиции придерживаются и всегда придерживались большинство жителей полуострова. По его мнению, именно такие люди являются стержнем, на который опирается страна.

"2014-й год все показал. Люди пришли сами, по зову души и сердца, не зная друг друга. Видя то, что происходит, и для себя приняв решение – не оставаться в стороне от процесса, который происходит, поверьте, я всем благодарен, я видел, как все это на тот момент происходило… Так что на самом деле, это и есть вот та элита, это те, кто в сложное время не прячется за кустами, а выходит и показывает себя", – подытожил Аксенов.

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