https://crimea.ria.ru/20240315/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-zhk-v-simferopole-1135702999.html

РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе

РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024

РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "СЗ СК Статус "Турмалин" (Группа компаний "Статус") на сумму около 1 миллиарда рублей на... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T16:17

2024-03-15T16:17

2024-03-15T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "СЗ СК Статус "Турмалин" (Группа компаний "Статус") на сумму около 1 миллиарда рублей на строительство 7-го этапа жилого комплекса в Симферопольском районе, сообщает банк.Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования.Комплекс расположен на территории Мирновского сельсовета Симферопольского района. Проект предусматривает строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома из четырех секций и реализуется согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.ГК "Статус" работает в Крыму более 10 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию 11 объектов общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.Реклама, РНКБ Банк (ПАО),rncb.ru, ИНН 7701105460,erid: 4CQwVszH9pWwJxqb9U6

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), строительство, жилье, новости крыма, симферополь, крым, симферопольский район