РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе
© Фото: ООО "СЗ СК Статус "Турмалин" РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе
© Фото: ООО "СЗ СК Статус "Турмалин"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "СЗ СК Статус "Турмалин" (Группа компаний "Статус") на сумму около 1 миллиарда рублей на строительство 7-го этапа жилого комплекса в Симферопольском районе, сообщает банк.
Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования.
© Фото: ООО "СЗ СК Статус "Турмалин" РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе
© Фото: ООО "СЗ СК Статус "Турмалин"
РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе
Комплекс расположен на территории Мирновского сельсовета Симферопольского района. Проект предусматривает строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома из четырех секций и реализуется согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.
"Темпы роста строительства в Крыму с каждым годом растут, а банк, в свою очередь, предоставляет застройщикам необходимую поддержку", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
ГК "Статус" работает в Крыму более 10 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию 11 объектов общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
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