https://crimea.ria.ru/20240315/rezhim-vozdushnoy-opasnosti-vveden-v-lipetskoy-oblasti-1135675001.html

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T07:54

2024-03-15T07:54

2024-03-15T08:00

безопасность

липецкая область

игорь артамонов

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Артамонов призвал соблюдать спокойствие и уточнил, что сигнал носит информационный характер. Утром в пятницу в Минобороны сообщили о пяти вражеских беспилотниках и двух реактивных снарядах, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями.Накануне утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения. Позже стало известно о еще одном погибшем и троих раненых в результате новой атаки украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее братКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин

липецкая область

украина

россия

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2024

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безопасность, липецкая область, игорь артамонов, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия