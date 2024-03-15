Рейтинг@Mail.ru
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240315/rezhim-vozdushnoy-opasnosti-vveden-v-lipetskoy-oblasti-1135675001.html
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T07:54
2024-03-15T08:00
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/09/31/093176_487:0:2488:1125_1920x0_80_0_0_a94748374acdd485e187b66497342711.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Артамонов призвал соблюдать спокойствие и уточнил, что сигнал носит информационный характер. Утром в пятницу в Минобороны сообщили о пяти вражеских беспилотниках и двух реактивных снарядах, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями.Накануне утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения. Позже стало известно о еще одном погибшем и троих раненых в результате новой атаки украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее братКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
липецкая область
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/09/31/093176_11:0:2535:1893_1920x0_80_0_0_7dcb07a0ee56d21a6d26a4bb34985914.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, липецкая область, игорь артамонов, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области из-за вражеских дронов у границы

07:54 15.03.2024 (обновлено: 08:00 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал он в своем Telegram-канале.

Артамонов призвал соблюдать спокойствие и уточнил, что сигнал носит информационный характер.
Утром в пятницу в Минобороны сообщили о пяти вражеских беспилотниках и двух реактивных снарядах, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями.
Накануне утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения. Позже стало известно о еще одном погибшем и троих раненых в результате новой атаки украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России
Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее брат
Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
 
БезопасностьЛипецкая областьИгорь АртамоновБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Двое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
09:58Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации
09:49Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
09:48Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны
09:45ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
09:33Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента
09:12Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму
09:07В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
09:03В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках
08:50"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе
08:45Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
08:45Аксенов назвал три главные проблемы Крыма
08:37Два беспилотника сбили под Липецком
08:34Ждем избирателей: в Симферополе открылись избирательные участки
08:26"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России
08:24На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ
08:18ВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей
08:04Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины
08:00В Крыму стартовали выборы президента России
07:54Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Лента новостейМолния