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Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T07:54
2024-03-15T07:54
2024-03-15T08:00
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Артамонов призвал соблюдать спокойствие и уточнил, что сигнал носит информационный характер. Утром в пятницу в Минобороны сообщили о пяти вражеских беспилотниках и двух реактивных снарядах, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями.Накануне утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения. Позже стало известно о еще одном погибшем и троих раненых в результате новой атаки украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее братКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
липецкая область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность, липецкая область, игорь артамонов, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области из-за вражеских дронов у границы
07:54 15.03.2024 (обновлено: 08:00 15.03.2024)