https://crimea.ria.ru/20240315/kak-prokhodit-golosovanie-v-novykh-regionakh-rossii-1135707442.html

Как проходит голосование в новых регионах России

Как проходит голосование в новых регионах России - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Как проходит голосование в новых регионах России

Главы новых ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей отдали свои голоса на выборах президента РФ. Голосование в этих регионах проходит в сложных... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T17:05

2024-03-15T17:05

2024-03-15T17:05

выборы президента россии

новые регионы россии

новости

владимир сальдо

денис пушилин

леонид пасечник

луганск

донецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Главы новых ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей отдали свои голоса на выборах президента РФ. Голосование в этих регионах проходит в сложных условиях, но это не останавливает новых граждан Российской Федерации.Как проходит голосование в ДонецкеГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин на своем избирательном участке встретил много желающих проголосовать. Он связывает это с тем, что выборы лидера России в регионе проходят впервые.Противник продолжает обстреливать мирные города ДНР, продолжил он. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в Петровском районе Донецка погибли три ребенка. Но избирательный процесс продолжается, невзирая на трудности.Голосует ЛуганскЛидер ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с первым в ее истории голосованием на выборах президента РФ.Выборы в Запорожской областиГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что избирательный процесс в регионе организован хорошо. Украина пытается сорвать выборы, но вопреки этим усилиям голосование проходит честно и спокойно, цитируют Балицкого РИА Новости.Сегодня в регионе открылся ситуационный центр в рамках избирательной кампании по президентским выборам, сообщил Балицкий. На его площадке будут собираться активисты, общественники, наблюдатели, журналисты, которые будут следить за ходом голосования в области."Это исторический момент": голосуют херсонцыВ числе первых на выборах президента России проголосовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он сообщил в своих соцсетях, назвав происходящее важным историческим моментом.В Херсонской области на избирательных участках образовались очереди, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта работает 61 стационарный участок, голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени. До этого в новых регионах РФ было организовано досрочное голосование для жителей прифронтовых территорий. В 14 муниципальных округах Херсонской области оно проходило с 27 февраля по 3 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФДосрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено

новые регионы россии

луганск

донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, новости, владимир сальдо, денис пушилин, леонид пасечник, луганск, донецк