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Как проходит голосование в новых регионах России
Как проходит голосование в новых регионах России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Как проходит голосование в новых регионах России
Главы новых ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей отдали свои голоса на выборах президента РФ. Голосование в этих регионах проходит в сложных... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T17:05
2024-03-15T17:05
2024-03-15T17:05
выборы президента россии
новые регионы россии
новости
владимир сальдо
денис пушилин
леонид пасечник
луганск
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Главы новых ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей отдали свои голоса на выборах президента РФ. Голосование в этих регионах проходит в сложных условиях, но это не останавливает новых граждан Российской Федерации.Как проходит голосование в ДонецкеГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин на своем избирательном участке встретил много желающих проголосовать. Он связывает это с тем, что выборы лидера России в регионе проходят впервые.Противник продолжает обстреливать мирные города ДНР, продолжил он. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в Петровском районе Донецка погибли три ребенка. Но избирательный процесс продолжается, невзирая на трудности.Голосует ЛуганскЛидер ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с первым в ее истории голосованием на выборах президента РФ.Выборы в Запорожской областиГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что избирательный процесс в регионе организован хорошо. Украина пытается сорвать выборы, но вопреки этим усилиям голосование проходит честно и спокойно, цитируют Балицкого РИА Новости.Сегодня в регионе открылся ситуационный центр в рамках избирательной кампании по президентским выборам, сообщил Балицкий. На его площадке будут собираться активисты, общественники, наблюдатели, журналисты, которые будут следить за ходом голосования в области."Это исторический момент": голосуют херсонцыВ числе первых на выборах президента России проголосовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он сообщил в своих соцсетях, назвав происходящее важным историческим моментом.В Херсонской области на избирательных участках образовались очереди, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта работает 61 стационарный участок, голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени. До этого в новых регионах РФ было организовано досрочное голосование для жителей прифронтовых территорий. В 14 муниципальных округах Херсонской области оно проходило с 27 февраля по 3 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФДосрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новые регионы россии, новости, владимир сальдо, денис пушилин, леонид пасечник, луганск, донецк
Как проходит голосование в новых регионах России
Главы новых регионов проголосовали на выборах президента РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Главы новых ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей отдали свои голоса на выборах президента РФ. Голосование в этих регионах проходит в сложных условиях, но это не останавливает новых граждан Российской Федерации.
Как проходит голосование в Донецке
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на своем избирательном участке встретил много желающих проголосовать. Он связывает это с тем, что выборы лидера России в регионе проходят впервые.
"Мы все ждали этого дня, и сегодня, а также 16 и 17 марта можно прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Дорогие мои земляки, обязательно проголосуйте за сильную Россию, за справедливость, за уверенность в завтрашнем дне!" – он в своем Telegram-канале.
Противник продолжает обстреливать мирные города ДНР, продолжил он. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в Петровском районе Донецка погибли три ребенка
. Но избирательный процесс продолжается, невзирая на трудности.
"Противник пытается дезинформировать людей различными фейками, члены комиссии получают по телефону угрозы. Сохраняется и угроза диверсий, терактов. Именно поэтому мы обеспечиваем защиту членов УИК, выделяя им постоянное сопровождение со стороны Росгвардии и полиции. Это – необходимость, которую хорошо понимают все жители Республики. Сорвать и дискредитировать выборы противнику не удастся", – подвел итог Денис Пушилин.
Голосует Луганск
Лидер ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с первым в ее истории голосованием на выборах президента РФ.
"Отдал свой голос за достойного кандидата, за настоящего патриота нашей большой Родины, – написал он в Telegram-канале. – Поздравляю всех жителей Луганской Народной Республики с этим очень важным событием – впервые в нашей истории мы участвуем в выборах лидера государства. Вместе со всей Россией мы выбираем будущее страны".
Выборы в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что избирательный процесс в регионе организован хорошо. Украина пытается сорвать выборы, но вопреки этим усилиям голосование проходит честно и спокойно, цитируют Балицкого РИА Новости.
"Противник пытается повредить, сорвать наши выборы, но у них ничего не получится. Мы готовы сегодня стоять за свою демократию, мы готовы стоять за свой выбор. За тот выбор, который делают запорожцы в интересах мира, стабильности, развития и главное нашей победы", – сказал он журналистам.
Сегодня в регионе открылся ситуационный центр в рамках избирательной кампании по президентским выборам, сообщил Балицкий. На его площадке будут собираться активисты, общественники, наблюдатели, журналисты, которые будут следить за ходом голосования в области.
"Это исторический момент": голосуют херсонцы
В числе первых на выборах президента России проголосовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он сообщил в своих соцсетях, назвав происходящее важным историческим моментом.
"Сегодня для нашего региона многое впервые – первые выборы президента России. У избирателей есть время на принятие решения – продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Главное – проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право. Дорогие друзья, настал исторический момент – в Херсонской области открылись избирательные участки на выборах президента Российской Федерации", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В Херсонской области на избирательных участках образовались очереди
, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко. В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта работает 61 стационарный участок, голосование будет проходить с 8:00 до 16:00 по местному времени. До этого в новых регионах РФ было организовано
досрочное голосование для жителей прифронтовых территорий. В 14 муниципальных округах Херсонской области оно проходило с 27 февраля по 3 марта.
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