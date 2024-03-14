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В Сакском районе Крыма участникам СВО выдадут 676 участков
В Сакском районе Крыма участникам СВО выдадут 676 участков - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В Сакском районе Крыма участникам СВО выдадут 676 участков
Для участников специальной военной операции подготовлен новый земельный массив в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает минимущества республики со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T10:48
2024-03-14T10:48
2024-03-14T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Для участников специальной военной операции подготовлен новый земельный массив в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает минимущества республики со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.Отмечается, что всего для бесплатной выдачи земли подготовлено 676 участков.По информации минимущества, сведения о земельных участках уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости и им присвоены кадастровые номера.Лариса Кулинич напомнила, что предоставление участков происходит автоматически, исходя из времени постановки в очередь заявителей."В ближайшее время заявители, которые ожидают согласно очередности в программе, будут уведомлены о назначении земельного участка", - отметила министр.В начале марта были внесены поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земельных участков, согласно которым участники спецоперации получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе КрымаЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеЗемля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки
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крым, сакский район, земля в крыму для участников сво, земля, общество, минимущества крыма, помощь бойцам сво, новости крыма
В Сакском районе Крыма участникам СВО выдадут 676 участков
В Сакском районе Крыма подготовлены 676 участков для бойцов спецоперации - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Для участников специальной военной операции подготовлен новый земельный массив в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает минимущества республики со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.
Отмечается, что всего для бесплатной выдачи земли подготовлено 676 участков.
"В Крыму сформирован новый земельный массив для выдачи бесплатно в собственность участков участникам СВО. Массив расположен в Штормовском сельском поселении Сакского района, вблизи села Приветное и состоит из 676 участков", - говорится в сообщении министерства.
По информации минимущества, сведения о земельных участках уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости и им присвоены кадастровые номера.
Лариса Кулинич напомнила, что предоставление участков происходит автоматически, исходя из времени постановки в очередь заявителей.
"В ближайшее время заявители, которые ожидают согласно очередности в программе, будут уведомлены о назначении земельного участка", - отметила министр.
В начале марта были внесены поправки
в законопроект о правах участников спецоперации на получение земельных участков, согласно которым участники спецоперации получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.
Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал
ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
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