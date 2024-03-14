https://crimea.ria.ru/20240314/v-sakskom-rayone-kryma-uchastnikam-svo-vydadut-676-uchastkov-1135643589.html

В Сакском районе Крыма участникам СВО выдадут 676 участков

В Сакском районе Крыма участникам СВО выдадут 676 участков - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В Сакском районе Крыма участникам СВО выдадут 676 участков

Для участников специальной военной операции подготовлен новый земельный массив в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает минимущества республики со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T10:48

2024-03-14T10:48

2024-03-14T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Для участников специальной военной операции подготовлен новый земельный массив в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает минимущества республики со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.Отмечается, что всего для бесплатной выдачи земли подготовлено 676 участков.По информации минимущества, сведения о земельных участках уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости и им присвоены кадастровые номера.Лариса Кулинич напомнила, что предоставление участков происходит автоматически, исходя из времени постановки в очередь заявителей."В ближайшее время заявители, которые ожидают согласно очередности в программе, будут уведомлены о назначении земельного участка", - отметила министр.В начале марта были внесены поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земельных участков, согласно которым участники спецоперации получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе КрымаЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеЗемля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки

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