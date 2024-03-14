https://crimea.ria.ru/20240314/glavnye-novosti-kryma-14-marta-1135671699.html
Главные новости Крыма: 14 марта
Главные новости Крыма: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Главные новости Крыма: 14 марта
В Ялте задержан житель Питера, хранивший наркотики и оружие в банковской ячейке. В Сакском районе Крыма выделили 676 земельных участков для бойцов СВО. Народный РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T23:20
2024-03-14T23:20
2024-03-14T23:20
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Ялте задержан житель Питера, хранивший наркотики и оружие в банковской ячейке. В Сакском районе Крыма выделили 676 земельных участков для бойцов СВО. Народный артист России Никита Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии. Силач из Керчи Егор Сорокалетов сдвинул КаМАЗ на сто метров и посвятил рекорд Путину, а глава республики Сергей Аксенов гарантировал безопасность крымчан на выборах в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Соль" в банковской ячейкеПолкилограмма наркотиков, пистолет и более 100 патронов изъяли в Ялте у прибывшего в Крым жителя Санкт-Петербурга. Об этом собщила пресс-служба МВД по Республике Крым.По версии полиции, для сбыта наркотика гость Ялты организовал свой интернет-магазин. По месту его жительства также обнаружили самодельные патроны и переделанный пистолет.676 участков для героев СВОВ Сакском районе Крыма для участников специальной военной операции подготовили новый земельный массив, сообщили в минимущества республики со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.Отмечается, что всего для бесплатной выдачи земли подготовлено 676 участков.Михалков на открытии галереи Айвазовского в ФеодосииФеодосийская картинная галерея имени Айвазовского открыта для посетителей после масштабной реставрации в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Почетным гостем мероприятия стал народный артист РФ Никита Михалков.Оценивая преобразования в галерее и в целом в российском Крыму, Никита Михалков отметил огромные перемены и поздравил крымчан с десятилетием вхождения в состав Российской Федерации.Посвятил рекорд ПутинуНовый рекорд России и мира установил атлет из Керчи Егор Сорокалетов. На набережной города-героя силач за 14 минут, 47 секунд отбуксировал на 100 метров 11-тонный КамАЗ, на котором президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту в мае 2018 года во время открытия его автодорожной части."Это была и радость, и хотелось кислорода вдохнуть побольше, потому что было очень тяжело", - рассказал спортсмен корреспонденту РИА Новости Крым.Аксенов оценил безопасность выборов в КрымуРеспублика полностью готова к выборам, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Крым полностью готов к выборам. Готов с точки зрения безопасности, с точки зрения самого обеспечения избирательного процесса, готовность стопроцентная", – заверил глава республики.Он призвал крымчан прийти на участки и проголосовать за будущее России.
https://crimea.ria.ru/20240314/vsegda-vbivali-klin--aksenov-otsenil-otnoshenie-kieva-k-krymchanam-1135657530.html
https://crimea.ria.ru/20240314/aksenov-nazval-glavnyy-simvol-kryma-1135661067.html
https://crimea.ria.ru/20240314/kak-rabotayut-izbiratelnye-uchastki-v-dni-vyborov-prezidenta-v-sevastopole-1135668033.html
https://crimea.ria.ru/20240314/tekhnicheskie-raboty-v-mfts-kryma-priem-zayaviteley-vremenno-ostanovyat-1135293519.html
https://crimea.ria.ru/20240314/kak-v-sevastopole-otmetyat-godovschinu-krymskoy-vesny-1135669790.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Главные новости Крыма: 14 марта
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 14 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Ялте задержан житель Питера, хранивший наркотики и оружие в банковской ячейке. В Сакском районе Крыма выделили 676 земельных участков для бойцов СВО. Народный артист России Никита Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии. Силач из Керчи Егор Сорокалетов сдвинул КаМАЗ на сто метров и посвятил рекорд Путину, а глава республики Сергей Аксенов гарантировал безопасность крымчан на выборах в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
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"Соль" в банковской ячейке
Полкилограмма наркотиков, пистолет и более 100 патронов изъяли в Ялте
у прибывшего в Крым жителя Санкт-Петербурга. Об этом собщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В республику с целью сбыта наркотиков прибыл 49-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина заранее заказал запрещенное вещество в одном из мессенджеров, забрал из тайника и поместил криминальный товар на хранение в банковскую ячейку. Из депозитария полицейские изъяли около полукилограмма синтетического наркотика", - говорится в сообщении.
По версии полиции, для сбыта наркотика гость Ялты организовал свой интернет-магазин. По месту его жительства также обнаружили самодельные патроны и переделанный пистолет.
676 участков для героев СВО
В Сакском районе Крыма для участников специальной военной операции
подготовили новый земельный массив, сообщили в минимущества республики со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.
Отмечается, что всего для бесплатной выдачи земли подготовлено 676 участков.
"В Крыму сформирован новый земельный массив для выдачи бесплатно в собственность участков участникам СВО. Массив расположен в Штормовском сельском поселении Сакского района, вблизи села Приветное и состоит из 676 участков", - говорится в сообщении министерства.
Михалков на открытии галереи Айвазовского в Феодосии
Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского открыта для посетителей
после масштабной реставрации в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Почетным гостем мероприятия стал народный артист РФ Никита Михалков.
Оценивая преобразования в галерее и в целом в российском Крыму, Никита Михалков отметил огромные перемены и поздравил крымчан с десятилетием вхождения в состав Российской Федерации.
"В таком состоянии дом-музей Ивана Айвазовского - гениального русского художника армянского происхождения - это очень символично именно для Крыма. Потому что здесь собрались все народы. Но по праву Крым всегда был, есть и останется русским", - сказал он.
Посвятил рекорд Путину
Новый рекорд России и мира установил атлет
из Керчи Егор Сорокалетов. На набережной города-героя силач за 14 минут, 47 секунд отбуксировал на 100 метров 11-тонный КамАЗ, на котором президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту
в мае 2018 года во время открытия его автодорожной части.
"Это была и радость, и хотелось кислорода вдохнуть побольше, потому что было очень тяжело", - рассказал спортсмен корреспонденту РИА Новости Крым
.
Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму
Республика полностью готова к выборам
, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крым полностью готов к выборам. Готов с точки зрения безопасности, с точки зрения самого обеспечения избирательного процесса, готовность стопроцентная", – заверил глава республики.
Он призвал крымчан прийти на участки и проголосовать за будущее России.