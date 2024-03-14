https://crimea.ria.ru/20240314/glavnye-novosti-kryma-14-marta-1135671699.html

Главные новости Крыма: 14 марта

Главные новости Крыма: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Главные новости Крыма: 14 марта

В Ялте задержан житель Питера, хранивший наркотики и оружие в банковской ячейке. В Сакском районе Крыма выделили 676 земельных участков для бойцов СВО. Народный РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T23:20

2024-03-14T23:20

2024-03-14T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Ялте задержан житель Питера, хранивший наркотики и оружие в банковской ячейке. В Сакском районе Крыма выделили 676 земельных участков для бойцов СВО. Народный артист России Никита Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии. Силач из Керчи Егор Сорокалетов сдвинул КаМАЗ на сто метров и посвятил рекорд Путину, а глава республики Сергей Аксенов гарантировал безопасность крымчан на выборах в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Соль" в банковской ячейкеПолкилограмма наркотиков, пистолет и более 100 патронов изъяли в Ялте у прибывшего в Крым жителя Санкт-Петербурга. Об этом собщила пресс-служба МВД по Республике Крым.По версии полиции, для сбыта наркотика гость Ялты организовал свой интернет-магазин. По месту его жительства также обнаружили самодельные патроны и переделанный пистолет.676 участков для героев СВОВ Сакском районе Крыма для участников специальной военной операции подготовили новый земельный массив, сообщили в минимущества республики со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.Отмечается, что всего для бесплатной выдачи земли подготовлено 676 участков.Михалков на открытии галереи Айвазовского в ФеодосииФеодосийская картинная галерея имени Айвазовского открыта для посетителей после масштабной реставрации в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Почетным гостем мероприятия стал народный артист РФ Никита Михалков.Оценивая преобразования в галерее и в целом в российском Крыму, Никита Михалков отметил огромные перемены и поздравил крымчан с десятилетием вхождения в состав Российской Федерации.Посвятил рекорд ПутинуНовый рекорд России и мира установил атлет из Керчи Егор Сорокалетов. На набережной города-героя силач за 14 минут, 47 секунд отбуксировал на 100 метров 11-тонный КамАЗ, на котором президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту в мае 2018 года во время открытия его автодорожной части."Это была и радость, и хотелось кислорода вдохнуть побольше, потому что было очень тяжело", - рассказал спортсмен корреспонденту РИА Новости Крым.Аксенов оценил безопасность выборов в КрымуРеспублика полностью готова к выборам, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Крым полностью готов к выборам. Готов с точки зрения безопасности, с точки зрения самого обеспечения избирательного процесса, готовность стопроцентная", – заверил глава республики.Он призвал крымчан прийти на участки и проголосовать за будущее России.

https://crimea.ria.ru/20240314/vsegda-vbivali-klin--aksenov-otsenil-otnoshenie-kieva-k-krymchanam-1135657530.html

https://crimea.ria.ru/20240314/aksenov-nazval-glavnyy-simvol-kryma-1135661067.html

https://crimea.ria.ru/20240314/kak-rabotayut-izbiratelnye-uchastki-v-dni-vyborov-prezidenta-v-sevastopole-1135668033.html

https://crimea.ria.ru/20240314/tekhnicheskie-raboty-v-mfts-kryma-priem-zayaviteley-vremenno-ostanovyat-1135293519.html

https://crimea.ria.ru/20240314/kak-v-sevastopole-otmetyat-godovschinu-krymskoy-vesny-1135669790.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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