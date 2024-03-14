https://crimea.ria.ru/20240314/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-14-marta-spisok-adresov-1135629910.html

Где в Севастополе не будет света 14 марта: список адресов

Где в Севастополе не будет света 14 марта: список адресов - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Где в Севастополе не будет света 14 марта: список адресов

Улицы в нескольких районах Севастополя будут временно обесточены 14 марта в связи с необходимостью провести ремонт оборудования. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T07:52

2024-03-14T07:52

2024-03-14T07:29

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Улицы в нескольких районах Севастополя будут временно обесточены 14 марта в связи с необходимостью провести ремонт оборудования. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго"."Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии", – говорится в сообщении. С 09:00 до 12:00 будут отключать свет на следующих улицах: Новикова, 82-А, 104-А, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 62-Б, 58-76, 53-А, 51-77, 24-А, 112, 100-А, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 108-1; переулок Новикова, 182, 2-16, 20-24, 9-А, 7-А, 187, 9-Б, 7-9, 27; улица Сапунгорская, 20-А,12/2, 2-20, 1/1, 3; СТ "Золотая Балка", 38 и улица Хризолитовая, 3-5, 21-25.Также в период с 09.00 до 17.00 на 1-1,5 часа будут отключать свет по улицам: Богданова, 12-16; Чехова, 1; Бориса Михайлова, 7-А; Водная, 2-8, 1-7; Переяславская, 14/1, 12-А, 4-А, 4-Б, 4-В, 6-16; Штурманская, 12-2, 4,1 0-12, 1-11; Михайловская, 26-30, 25-33; Симонок, 8-А, 4, 8-44, 35; Гвардейская, 20-А, 20; Романова, 4-А, 2-4; Малышкина, 18-А,12-36,1-А,7-А,1-37; Вишневая, 2-20, 1-5, 9-23; Кряжева, 42, 41-53, 57; Казарского, 57-59; Тельмана, 38-40, 44-50, 31-43.Кроме того отключения в это время коснутся:СТ "Парус-1", 69-А/172, 121-А, 69-А/75, 112-114, 69-А/174, 69-А/173, 69-А/142, 121; СТ "Сапун-гора", 1418, 1433, 1437-1439, 1525, 598, 518, 59, 522, 542, 729, 1614-А, 1594-1596, 1800, 1834, 37, 45, 775, 1479, 1603, 1731, 1763; улица Владимира Папидзе,12, 20, 27, 29, 33; улица Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31; улица Танкиста Ревкова, 28, 31; переулок Блиндажный, 3, 9; улица Летчицы Литвиновой, 50, 55, 59, 1801; переулок Берманский, 18; улица 51-й Армии, 11; улица Летчицы Себровой, 38-Б; шоссе Генерала Моргунова, 197-А, 205-А, 107-111, 115-117, 12; улица Командира Барабаша, 6, 5-7, 11-19; переулок 8-й Воздушной армии, 6-8, 8, 14, 1432, 1609, 1609, 1724, 1727, 1728, 1731; улица Якова Халипа, 20-22, 34, 44, 56, 11, 19, 27 и ТСН "Фрегат", 112-А, 4-12, 22, 34, 46, 54, 72-74, 8, 87-А, 9-11, 15-19, 23, 29-31, 43, 47.Также в этот период не будет света на некоторых улицах в двух селах.В селе Верхнесадовое: переулок Студентов, 4-А, 2, 3-5, 13; улица Титова, 12/2,4-34, 23-А, 3, 7-39; улица Севастопольская, 55-85; улица Фильченкова, 4-16; улица Паршина, 6-12, 5-13; улица Гагарина, 20-40,31-41,45-47 и в СТ "Заречный", 18, 23, 32-34, 44, 430, 19, 429-431.В селе Фронтовое: улица 345-й дивизии, 2-А, 2-4, 8-10, 1; улица 60-лет Октября, 2-18, 3-19; переулок Майский, 2-10, 3-5,9; улица Краснореченская, 18; улица Механизаторов, 2-8, 1-9, 13; улица Новая, 2-8,3-7; улица Вишневая, 2-4,96,1-7.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловатьсяПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы

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