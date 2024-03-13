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Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
В среду днем в Красногвардейском районе Крым могут быть слышны звуки взрывов - это связано с утилизацией взрывоопасных предметов, предупредил глава районной... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T09:09
2024-03-13T09:10
крым
красногвардейский район
василий грабован
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В среду днем в Красногвардейском районе Крым могут быть слышны звуки взрывов - это связано с утилизацией взрывоопасных предметов, предупредил глава районной администрации Василий Грабован.Он попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Накануне в центре Севастополя флот проводил тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, а также утилизация боеприпасов. Власти предупреждают об этом заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:На полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасыАвиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в КрымуУничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
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РИА Новости Крым
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крым, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину

В Красногвардейском районе Крыма в среду утилизируют боеприпасы - власти

09:09 13.03.2024 (обновлено: 09:10 13.03.2024)
 
© Фото: пресс-служба МЧС КрымаОбезвреживание боеприпасов в Крыму
Обезвреживание боеприпасов в Крыму
© Фото: пресс-служба МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В среду днем в Красногвардейском районе Крым могут быть слышны звуки взрывов - это связано с утилизацией взрывоопасных предметов, предупредил глава районной администрации Василий Грабован.
"Сегодня в 13.00 на территории Октябрьского сельского поселения будет проводиться плановая утилизация боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале.
Он попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Накануне в центре Севастополя флот проводил тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, а также утилизация боеприпасов. Власти предупреждают об этом заранее.
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КрымКрасногвардейский районВасилий ГрабованУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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