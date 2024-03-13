https://crimea.ria.ru/20240313/zvuki-vzryvov-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma--vlasti-obyasnili-prichinu-1135606563.html

Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину

Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину

В среду днем в Красногвардейском районе Крым могут быть слышны звуки взрывов - это связано с утилизацией взрывоопасных предметов, предупредил глава районной... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T09:09

2024-03-13T09:09

2024-03-13T09:10

крым

красногвардейский район

василий грабован

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В среду днем в Красногвардейском районе Крым могут быть слышны звуки взрывов - это связано с утилизацией взрывоопасных предметов, предупредил глава районной администрации Василий Грабован.Он попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Накануне в центре Севастополя флот проводил тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, а также утилизация боеприпасов. Власти предупреждают об этом заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:На полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасыАвиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в КрымуУничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко

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красногвардейский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма