https://crimea.ria.ru/20240313/zvuki-vzryvov-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma--vlasti-obyasnili-prichinu-1135606563.html
Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
В среду днем в Красногвардейском районе Крым могут быть слышны звуки взрывов - это связано с утилизацией взрывоопасных предметов, предупредил глава районной... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T09:09
2024-03-13T09:09
2024-03-13T09:10
крым
красногвардейский район
василий грабован
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В среду днем в Красногвардейском районе Крым могут быть слышны звуки взрывов - это связано с утилизацией взрывоопасных предметов, предупредил глава районной администрации Василий Грабован.Он попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Накануне в центре Севастополя флот проводил тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, а также утилизация боеприпасов. Власти предупреждают об этом заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:На полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасыАвиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в КрымуУничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
В Красногвардейском районе Крыма в среду утилизируют боеприпасы - власти
09:09 13.03.2024 (обновлено: 09:10 13.03.2024)