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Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко
Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко
В Севастополе во вторник военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор заверил, что в городе обстановка спокойная.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, учения
Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко

В Севастополе военные проводят учения – Развожаев

20:19 12.03.2024 (обновлено: 20:22 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города – это флот проводит тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов. Тренировка продлится ориентировочно до 21:00", – написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор заверил, что в городе обстановка спокойная.
В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
 
Михаил РазвожаевНовостиНовости КрымаСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяУчения
 
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