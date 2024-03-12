https://crimea.ria.ru/20240312/trenirovki-ppdo-v-sevastopole-snova-gromko-1135596571.html

Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко

Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко

В Севастополе во вторник военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T20:19

2024-03-12T20:19

2024-03-12T20:22

михаил развожаев

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безопасность республики крым и севастополя

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор заверил, что в городе обстановка спокойная.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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