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Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко
Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко
В Севастополе во вторник военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T20:19
2024-03-12T20:19
2024-03-12T20:22
михаил развожаев
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор заверил, что в городе обстановка спокойная.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, учения
Тренировки ППДО: в центре Севастополя снова громко
В Севастополе военные проводят учения – Развожаев
20:19 12.03.2024 (обновлено: 20:22 12.03.2024)