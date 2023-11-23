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Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму
Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму
Авиационные бомбы, снаряды ручных противотанковых гранатометов и зенитных артустановок времен Великой Отечественной войны уничтожены пиротехниками в пяти... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T21:16
2023-11-23T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Авиационные бомбы, снаряды ручных противотанковых гранатометов и зенитных артустановок времен Великой Отечественной войны уничтожены пиротехниками в пяти районах Крыма в четверг. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону."23 ноября в городском округе Керчь, в Ленинском и Джанкойском районе пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Два взрывоопасных предмета были обнаружены и идентифицированы в Керчи и в микрорайоне Героевское. Ими оказались пролежавшие в земле около 80 лет снаряды РПГ- 40 и М-50. Еще две авиационные бомбы нашли в селе Курортное Ленинского района, и один – ас-37 от автоматической зенитной артустановки – в селе Томашовка Джанкойского района.Уничтожение боеприпасов происходит в Крыму практически ежедневно. О предстоящих работах власти и МЧС предупреждают жителей и гостей региона заранее.В четверг утром власти предупреждали об утилизации взрывоопасных предметов в Багеровском сельском поселении Ленинского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходитАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаШторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи
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крым, гу мчс рф по республике крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, джанкойский район, ленинский район, керчь, новости крыма
Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму

Пять взрывоопасных снарядов времен войны уничтожили в трех районах Крыма в четверг

21:16 23.11.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике Крымпиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК во время работ по разминированию в Крыму
пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК во время работ по разминированию в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Авиационные бомбы, снаряды ручных противотанковых гранатометов и зенитных артустановок времен Великой Отечественной войны уничтожены пиротехниками в пяти районах Крыма в четверг. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"23 ноября в городском округе Керчь, в Ленинском и Джанкойском районе пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Два взрывоопасных предмета были обнаружены и идентифицированы в Керчи и в микрорайоне Героевское. Ими оказались пролежавшие в земле около 80 лет снаряды РПГ- 40 и М-50. Еще две авиационные бомбы нашли в селе Курортное Ленинского района, и один – ас-37 от автоматической зенитной артустановки – в селе Томашовка Джанкойского района.
"Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - уточнили в ГУ МЧС России по РК.
Уничтожение боеприпасов происходит в Крыму практически ежедневно. О предстоящих работах власти и МЧС предупреждают жителей и гостей региона заранее.
В четверг утром власти предупреждали об утилизации взрывоопасных предметов в Багеровском сельском поселении Ленинского района.
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КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяДжанкойский районЛенинский районКерчьНовости Крыма
 
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21:16Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму
20:51Формирование единой системы защиты: чем ОДКБ отличается от НАТО
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