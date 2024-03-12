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Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта во вторник

Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта во вторник - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта во вторник

Движение транспорта снова ограничат в центре Симферополя во вторник из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T07:17

2024-03-12T07:17

2024-03-12T07:17

крым

симферополь

обрезка деревьев в симферополе

городская среда

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общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта снова ограничат в центре Симферополя во вторник из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в городской администрации.В этой связи также возможны перебои с электроснабжением, уточнили в мэрии.Обрезка деревьев на улицах крымской столицы проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап запланирован с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров. Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя перекроют движениеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуПрокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе

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2024

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