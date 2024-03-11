https://crimea.ria.ru/20240311/sportsmenka-iz-sevastopolya-zavoevala-zoloto-na-kubke-mira-po-boksu-1135568419.html

Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу

Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу

Спортсменка из Севастополя София Кулаева завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу, который проходил в Черногории. С победой ее поздравил... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T21:28

2024-03-11T21:28

2024-03-11T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя София Кулаева завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу, который проходил в Черногории. С победой ее поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Девушка-боксер провела на ринге четыре боя. В первом поединке жительнице Севастополя противостояла спортсменка из Греции, победительница первенства Европы, сообщил губернатор."Поединок за выход в полуфинал подарил победу над соперницей из Казахстана, победительницей первенства мира. В полуфинальной встрече София провела бой со спортсменкой из Мексики и в победном финальном поединке одержала победу над представительницей из Индии", - отметил губернатор.В этом году на "Жемчужине Адриатики" были разыграны медали в 13 весовых категориях у юношей и в 12 — у девушек. В соревнованиях приняли участие 245 боксеров из 22 стран.В прошлом году еще одна юная спортсменка из Севастополя - Анастасия Тюнина - стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в МосквеПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, михаил развожаев, бокс, спорт, общество, новости крыма