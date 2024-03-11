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Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу
Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу
Спортсменка из Севастополя София Кулаева завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу, который проходил в Черногории. С победой ее поздравил... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T21:28
2024-03-11T21:28
2024-03-11T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя София Кулаева завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу, который проходил в Черногории. С победой ее поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Девушка-боксер провела на ринге четыре боя. В первом поединке жительнице Севастополя противостояла спортсменка из Греции, победительница первенства Европы, сообщил губернатор."Поединок за выход в полуфинал подарил победу над соперницей из Казахстана, победительницей первенства мира. В полуфинальной встрече София провела бой со спортсменкой из Мексики и в победном финальном поединке одержала победу над представительницей из Индии", - отметил губернатор.В этом году на "Жемчужине Адриатики" были разыграны медали в 13 весовых категориях у юношей и в 12 — у девушек. В соревнованиях приняли участие 245 боксеров из 22 стран.В прошлом году еще одна юная спортсменка из Севастополя - Анастасия Тюнина - стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в МосквеПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
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крым, севастополь, михаил развожаев, бокс, спорт, общество, новости крыма
Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу
Севастопольская спортсменка София Кулаева выиграла Кубок мира по боксу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя София Кулаева завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу, который проходил в Черногории. С победой ее поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"София Кулаева, ученица спортивной школы олимпийского резерва №4, заняла первое место на Кубке мира по боксу "Жемчужина Адриатики". Соревнования проходили в Черногории среди юниоров 17-18 лет", - сообщил он.
Девушка-боксер провела на ринге четыре боя. В первом поединке жительнице Севастополя противостояла спортсменка из Греции, победительница первенства Европы, сообщил губернатор.
"Поединок за выход в полуфинал подарил победу над соперницей из Казахстана, победительницей первенства мира. В полуфинальной встрече София провела бой со спортсменкой из Мексики и в победном финальном поединке одержала победу над представительницей из Индии", - отметил губернатор.
В этом году на "Жемчужине Адриатики" были разыграны медали в 13 весовых категориях у юношей и в 12 — у девушек. В соревнованиях приняли участие 245 боксеров из 22 стран.
В прошлом году еще одна юная спортсменка из Севастополя - Анастасия Тюнина
- стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов.
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