https://crimea.ria.ru/20240308/opasnost-skhoda-lavin-obyavlena-v-gorakh-krasnodarskogo-kraya-1135503791.html

Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края

Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края

В горах Краснодарского края объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин. Об этом сообщает краевое МЧС. РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T12:32

2024-03-08T12:32

2024-03-08T12:32

краснодарский край

погода

стихия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

горы

природа

общество

штормовое предупреждение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В горах Краснодарского края объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин. Об этом сообщает краевое МЧС.Спасатели призвали не выходить в горы в снегопад, при отдыхе в горной местности следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода снежных лавин.Накануне администрация Сочи предупредила о сильных снегопадах в средних и высоких горах курорта. Все службы перешли в усиленный режим работы.В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС.В Крыму 8 марта осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снегНа Кубани запретили посещать леса до конца мартаПод Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину

https://crimea.ria.ru/20240307/rekordno-teplyy-fevral-v-krymu-temperatura-znachitelno-prevysila-normu-1135483069.html

краснодарский край

горы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, погода, стихия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горы, природа, общество, штормовое предупреждение, новости