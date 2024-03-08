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Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края
Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края
В горах Краснодарского края объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин. Об этом сообщает краевое МЧС. РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T12:32
2024-03-08T12:32
краснодарский край
погода
стихия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горы
природа
общество
штормовое предупреждение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В горах Краснодарского края объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин. Об этом сообщает краевое МЧС.Спасатели призвали не выходить в горы в снегопад, при отдыхе в горной местности следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода снежных лавин.Накануне администрация Сочи предупредила о сильных снегопадах в средних и высоких горах курорта. Все службы перешли в усиленный режим работы.В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС.В Крыму 8 марта осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снегНа Кубани запретили посещать леса до конца мартаПод Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
https://crimea.ria.ru/20240307/rekordno-teplyy-fevral-v-krymu-temperatura-znachitelno-prevysila-normu-1135483069.html
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, погода, стихия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горы, природа, общество, штормовое предупреждение, новости
Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края

В горах Краснодарского края на 4 дня объявлена опасность схода лавин - МЧС

12:32 08.03.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В горах Краснодарского края объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин. Об этом сообщает краевое МЧС.
"В течение 8 марта в горах Краснодарского края, исключая Сочи, выше 2000 метров лавиноопасно. Также 9, 10 и 11 марта выше 1500 метров лавиноопасно", - сказано в сообщении.
Спасатели призвали не выходить в горы в снегопад, при отдыхе в горной местности следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода снежных лавин.
Накануне администрация Сочи предупредила о сильных снегопадах в средних и высоких горах курорта. Все службы перешли в усиленный режим работы.
В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС.
В Крыму 8 марта осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.
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Краснодарский крайПогодаСтихияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ГорыПриродаОбществоШтормовое предупреждениеНовости
 
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