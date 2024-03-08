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Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта
Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта
В Международный женский день в Крыму ночью ожидаются заморозки, утром - туманы, днем без осадков и до 9 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T00:01
2024-03-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Международный женский день в Крыму ночью ожидаются заморозки, утром - туманы, днем без осадков и до 9 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +6...8 градусов.В Севастополе также существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +6…8.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью температура воздуха составит +2...4, днем +7...9.В Евпатории ночью около 0 градусов, днем до +8 и без осадков.В Судаке и Феодосии ночью +1...3, днем от 5 до 7 градусов тепла и сухо.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, крымский гидрометцентр
Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта

В Крыму 8 марта временами ожидаются дожди и до 9 градусов тепла

00:01 08.03.2024
 
© РИА Новости . Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанкМужчина с цветами к 8 марта
Мужчина с цветами к 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Aleksey Nikolskyi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Международный женский день в Крыму ночью ожидаются заморозки, утром - туманы, днем без осадков и до 9 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В праздничный день 8 марта в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, днем +4…9; в горах ночью и днем -2…-4 градуса", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +6...8 градусов.
В Севастополе также существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +6…8.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью температура воздуха составит +2...4, днем +7...9.
В Евпатории ночью около 0 градусов, днем до +8 и без осадков.
В Судаке и Феодосии ночью +1...3, днем от 5 до 7 градусов тепла и сухо.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта
00:00Какой сегодня праздник: 8 марта
23:03Главные новости Крыма: 7 марта
22:58Главное за день: 7 марта
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