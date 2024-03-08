https://crimea.ria.ru/20240308/razbeg-ot-nulya-do-9-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-8-marta-1135498589.html

Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта

Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта

В Международный женский день в Крыму ночью ожидаются заморозки, утром - туманы, днем без осадков и до 9 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T00:01

2024-03-08T00:01

2024-03-08T00:01

крым

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крымская погода

симферополь

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судак

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Международный женский день в Крыму ночью ожидаются заморозки, утром - туманы, днем без осадков и до 9 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +6...8 градусов.В Севастополе также существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +6…8.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью температура воздуха составит +2...4, днем +7...9.В Евпатории ночью около 0 градусов, днем до +8 и без осадков.В Судаке и Феодосии ночью +1...3, днем от 5 до 7 градусов тепла и сухо.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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