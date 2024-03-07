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Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег
Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег
В грядущие выходные в горах Сочи ожидается сильный снег, все городские службы приведены в режим повышенной готовности, жителям и гостям курорта рекомендовано... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T16:12
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сочи
безопасность
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горы
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погода
алексей копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в горах Сочи ожидается сильный снег, все городские службы приведены в режим повышенной готовности, жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от походов в горы и поездок на автомобилях без зимних шин. Информация об этом опубликована на официальном канале администрации Сочи.Местным жителям и туристам рекомендовано в этот период не отправляться в горы и соблюдать необходимые меры предосторожности. В частности, запрещено выезжать в горы на транспорте на "летней" резине."В случае ЧС необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112", - напомнили в администрации.В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", он накрыл шестерых лыжников.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябреНа Кубани запретили посещать леса до конца мартаПод Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
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РИА Новости Крым
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4.7
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сочи, безопасность, краснодарский край, горы, новости, погода, алексей копайгородский
Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег

В горах Сочи прогнозируется сильный снег – власти рекомендуют воздержаться от походов

16:12 07.03.2024
 
© Telegram-канал Сочи официальныйСнег в горах Сочи
Снег в горах Сочи
© Telegram-канал Сочи официальный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в горах Сочи ожидается сильный снег, все городские службы приведены в режим повышенной готовности, жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от походов в горы и поездок на автомобилях без зимних шин. Информация об этом опубликована на официальном канале администрации Сочи.
"По сообщению синоптиков, днем 8 марта в средних и высоких горах курорта ожидается сильный снег. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует оперштаб, все городские службы работают в режиме повышенной готовности", - говорится в Telegram-сообщении.
Местным жителям и туристам рекомендовано в этот период не отправляться в горы и соблюдать необходимые меры предосторожности. В частности, запрещено выезжать в горы на транспорте на "летней" резине.
"В случае ЧС необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112", - напомнили в администрации.
В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", он накрыл шестерых лыжников.
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СочиБезопасностьКраснодарский крайГорыНовостиПогодаАлексей Копайгородский
 
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