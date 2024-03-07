https://crimea.ria.ru/20240307/gory-pod-zapretom-v-sochi-ozhidaetsya-silnyy-sneg-1135485989.html

Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег

Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег

В грядущие выходные в горах Сочи ожидается сильный снег, все городские службы приведены в режим повышенной готовности, жителям и гостям курорта рекомендовано... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T16:12

2024-03-07T16:12

2024-03-07T16:12

сочи

безопасность

краснодарский край

горы

новости

погода

алексей копайгородский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в горах Сочи ожидается сильный снег, все городские службы приведены в режим повышенной готовности, жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от походов в горы и поездок на автомобилях без зимних шин. Информация об этом опубликована на официальном канале администрации Сочи.Местным жителям и туристам рекомендовано в этот период не отправляться в горы и соблюдать необходимые меры предосторожности. В частности, запрещено выезжать в горы на транспорте на "летней" резине."В случае ЧС необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112", - напомнили в администрации.В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", он накрыл шестерых лыжников.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябреНа Кубани запретили посещать леса до конца мартаПод Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину

сочи

краснодарский край

горы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, безопасность, краснодарский край, горы, новости, погода, алексей копайгородский