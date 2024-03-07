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Путин: наши женщины достойно несут службу в зоне СВО - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Путин: наши женщины достойно несут службу в зоне СВО
Путин: наши женщины достойно несут службу в зоне СВО - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Путин: наши женщины достойно несут службу в зоне СВО
Российские женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и выполняют свои задачи достойно, заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T13:35
2024-03-07T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и выполняют свои задачи достойно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в четверг.Он отметил, что женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, поскольку "это их призвание и внутренний порыв".Президент поздравил выпускниц училища с наступающим Международным женским днем, назвав 8 Марта "хорошим и очень добрым весенним праздником".Отвечая на вопросы, Путин отметил, что наиболее яркими для него событиями являются встречи с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, и членами их семей."Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события, эти встречи носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и у подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями", - сказал российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа численность женщин-военнослужащих в ВС РоссииПутин поблагодарил женщин-участниц СВОВ Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО
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владимир путин (политик), международный женский день, новости сво, общество, новости, россия
Путин: наши женщины достойно несут службу в зоне СВО

Путин: российские женщины достойно несут службу в зоне СВО

13:35 07.03.2024 (обновлено: 13:38 07.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил военное авиационное училище в Краснодаре
Президент РФ В. Путин посетил военное авиационное училище в Краснодаре
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и выполняют свои задачи достойно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в четверг.
"У нас и сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно", – сказал глава государства.
Он отметил, что женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, поскольку "это их призвание и внутренний порыв".
Президент поздравил выпускниц училища с наступающим Международным женским днем, назвав 8 Марта "хорошим и очень добрым весенним праздником".
Отвечая на вопросы, Путин отметил, что наиболее яркими для него событиями являются встречи с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, и членами их семей.
"Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события, эти встречи носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и у подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями", - сказал российский лидер.
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