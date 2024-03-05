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Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России
Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем, отметив, что на сегодняшний день в рядах ВС РФ... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T13:49
2024-03-05T13:49
2024-03-05T13:49
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
сергей шойгу
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общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем, отметив, что на сегодняшний день в рядах ВС РФ служат 37,5 тысячи представительниц прекрасного пола.Кроме того, около 270 тысяч россиянок трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях, добавил Шойгу."От имени руководства министерства обороны, от себя лично хотел бы поблагодарить всех наших замечательных женщин, боевых подруг за добросовестную службу на благо нашей Родины", - сказал министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил женщин-участниц СВОУкраины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииПутин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, сергей шойгу, россия, общество, армия и флот, новости
Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России
В рядах Вооруженных сил России служат более 37 тысяч женщин – Шойгу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем, отметив, что на сегодняшний день в рядах ВС РФ служат 37,5 тысячи представительниц прекрасного пола.
"Наше совещание проходит в преддверии замечательного праздника 8 марта - праздника, посвященного прекрасной половине человечества. Не осталось такой профессии и такой профессиональной сферы, где бы женщины не сумели проявить свои таланты, умения и амбиции. Армия и флот не являются исключением. Сегодня Вооруженные силы насчитывают более 37,5 тысяч женщин-военнослужащих", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
Кроме того, около 270 тысяч россиянок трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях, добавил Шойгу.
"От имени руководства министерства обороны, от себя лично хотел бы поблагодарить всех наших замечательных женщин, боевых подруг за добросовестную службу на благо нашей Родины", - сказал министр.
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