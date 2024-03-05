https://crimea.ria.ru/20240305/nazvana-chislennost-zhenschin-voennosluzhaschikh-v-vs-rossii-1135422056.html

Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России

Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем, отметив, что на сегодняшний день в рядах ВС РФ... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T13:49

2024-03-05T13:49

2024-03-05T13:49

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

сергей шойгу

россия

общество

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем, отметив, что на сегодняшний день в рядах ВС РФ служат 37,5 тысячи представительниц прекрасного пола.Кроме того, около 270 тысяч россиянок трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях, добавил Шойгу."От имени руководства министерства обороны, от себя лично хотел бы поблагодарить всех наших замечательных женщин, боевых подруг за добросовестную службу на благо нашей Родины", - сказал министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил женщин-участниц СВОУкраины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииПутин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, сергей шойгу, россия, общество, армия и флот, новости