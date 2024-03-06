https://crimea.ria.ru/20240306/slady-vsu-unichtozheny-na-aerodromakh-lozovatka-i-starokonstantinov-1135463268.html

Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов

Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов

На аэродромах Лозоватка и Староконстантинов уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T16:07

2024-03-06T16:07

2024-03-06T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. На аэродромах Лозоватка и Староконстантинов уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны России.Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", живую силу и военную технику ВСУ в 113-ти районах.Общие потери противника за сутки составили 1125 человек, сообщалось ранее в следу.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючееПод Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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