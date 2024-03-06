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Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов
Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов
На аэродромах Лозоватка и Староконстантинов уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T16:07
2024-03-06T16:07
новости сво
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. На аэродромах Лозоватка и Староконстантинов уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны России.Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", живую силу и военную технику ВСУ в 113-ти районах.Общие потери противника за сутки составили 1125 человек, сообщалось ранее в следу.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючееПод Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов

Минобороны: на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов уничтожены склады ВСУ

16:07 06.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРазведывательно-ударный вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. На аэродромах Лозоватка и Староконстантинов уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", живую силу и военную технику ВСУ в 113-ти районах.
Общие потери противника за сутки составили 1125 человек, сообщалось ранее в следу.
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Новости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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