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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Паромы "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T08:48

2024-03-06T08:48

2024-03-06T08:49

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транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Паромы "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" возобновляют движение", – говорится в сообщении.Об остановке движения паромов ранее сообщили в дептрансе города, причина остановки не называлась.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыВсе по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяВ Крыму запустили новый автобусный маршрут

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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