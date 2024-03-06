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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Паромы "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T08:48
2024-03-06T08:48
2024-03-06T08:49
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Паромы "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" возобновляют движение", – говорится в сообщении.Об остановке движения паромов ранее сообщили в дептрансе города, причина остановки не называлась.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыВсе по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяВ Крыму запустили новый автобусный маршрут
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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение по расписанию
08:48 06.03.2024 (обновлено: 08:49 06.03.2024)