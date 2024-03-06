https://crimea.ria.ru/20240306/bolnitsam-lnr-peredali-15-peredvizhnykh-flyuorografov-mamografov-1135450656.html
Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
Лечебные учреждения Луганской Народной Республики получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах, сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T21:25
2024-03-06T21:25
2024-03-06T21:25
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
здравоохранение в россии
общество
луганск
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127573765_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_73e03032aaede6ffdac02ff48933d211.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Лечебные учреждения Луганской Народной Республики получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что передвижные комплексы начнут работу в ближайшее время. Оборудование поступило в регион по программе социально-экономического развития и направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения.В Мелитополе в среду открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. Накануне сообщалось, что в рамках модернизации системы здравоохранения Херсонской области медицинские учреждения региона получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов. Читайте также на РИА Новости Крым:Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублейОбстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой ВасильевкеХерсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти
луганская народная республика (лнр)
луганск
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127573765_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_2000f21c9e36ba4952a2c51293dbb087.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), события в донбассе, здравоохранение в россии, общество, луганск, новости, новые регионы россии
Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
Больницы ЛНР получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных селах