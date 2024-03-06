https://crimea.ria.ru/20240306/bolnitsam-lnr-peredali-15-peredvizhnykh-flyuorografov-mamografov-1135450656.html

Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов

Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов

Лечебные учреждения Луганской Народной Республики получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах, сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T21:25

2024-03-06T21:25

2024-03-06T21:25

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

здравоохранение в россии

общество

луганск

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127573765_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_73e03032aaede6ffdac02ff48933d211.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Лечебные учреждения Луганской Народной Республики получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что передвижные комплексы начнут работу в ближайшее время. Оборудование поступило в регион по программе социально-экономического развития и направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения.В Мелитополе в среду открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. Накануне сообщалось, что в рамках модернизации системы здравоохранения Херсонской области медицинские учреждения региона получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов. Читайте также на РИА Новости Крым:Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублейОбстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой ВасильевкеХерсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти

луганская народная республика (лнр)

луганск

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), события в донбассе, здравоохранение в россии, общество, луганск, новости, новые регионы россии