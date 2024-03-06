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Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
Лечебные учреждения Луганской Народной Республики получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах, сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T21:25
2024-03-06T21:25
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Лечебные учреждения Луганской Народной Республики получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что передвижные комплексы начнут работу в ближайшее время. Оборудование поступило в регион по программе социально-экономического развития и направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения.В Мелитополе в среду открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. Накануне сообщалось, что в рамках модернизации системы здравоохранения Херсонской области медицинские учреждения региона получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов. Читайте также на РИА Новости Крым:Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублейОбстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой ВасильевкеХерсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти
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РИА Новости Крым
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96
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луганская народная республика (лнр), события в донбассе, здравоохранение в россии, общество, луганск, новости, новые регионы россии
Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов

Больницы ЛНР получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных селах

21:25 06.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Лечебные учреждения Луганской Народной Республики получили 15 передвижных флюорографов-мамографов для работы в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Теперь у Луганска, Троицка, Беловодска, Северодонецка, Старобельска, Новопскова и еще девяти районов республики появится возможность выезжать в отдаленные населенные пункты для проведения профилактических медицинских осмотров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что передвижные комплексы начнут работу в ближайшее время. Оборудование поступило в регион по программе социально-экономического развития и направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения.
В Мелитополе в среду открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. Накануне сообщалось, что в рамках модернизации системы здравоохранения Херсонской области медицинские учреждения региона получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеЗдравоохранение в РоссииОбществоЛуганскНовостиНовые регионы России
 
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