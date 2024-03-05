https://crimea.ria.ru/20240305/poezda-v-krym-i-iz-kryma-idut-s-opozdaniem--vremya-ozhidaniya-1135422193.html

Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания

Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания

Железнодорожные составы, следующие в Крым и из Крыма, отстают от графика в пути. Уточненную информацию о времени задержки опубликовали в компании-перевозчике... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T13:39

2024-03-05T13:39

2024-03-05T14:26

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожные составы, следующие в Крым и из Крыма, отстают от графика в пути. Уточненную информацию о времени задержки опубликовали в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 13.00, десять поездов "Таврия" следуют с опозданием.Из Крыма:В Крым:"Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях", - говорится в Telegram-сообщении.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено утром во вторник после восьмичасового перерыва, несколько составов идут с опозданием.Крымский мост закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по транспортному переходу было возобновлено в 08:49.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На перегоне в Самаре возобновили движение поездовДвижение поездов по Крымскому мосту возобновилиКрымский мост открыли для проезда автомобилей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, логистика, транспорт