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Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания
Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания
Железнодорожные составы, следующие в Крым и из Крыма, отстают от графика в пути. Уточненную информацию о времени задержки опубликовали в компании-перевозчике... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T13:39
2024-03-05T13:39
2024-03-05T14:26
поезд
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железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожные составы, следующие в Крым и из Крыма, отстают от графика в пути. Уточненную информацию о времени задержки опубликовали в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 13.00, десять поездов "Таврия" следуют с опозданием.Из Крыма:В Крым:"Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях", - говорится в Telegram-сообщении.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено утром во вторник после восьмичасового перерыва, несколько составов идут с опозданием.Крымский мост закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по транспортному переходу было возобновлено в 08:49.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На перегоне в Самаре возобновили движение поездовДвижение поездов по Крымскому мосту возобновилиКрымский мост открыли для проезда автомобилей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, логистика, транспорт
Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания
Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием в несколько часов
13:39 05.03.2024 (обновлено: 14:26 05.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожные составы, следующие в Крым и из Крыма, отстают от графика в пути. Уточненную информацию о времени задержки опубликовали в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 13.00, десять поездов "Таврия" следуют с опозданием.
—Поезд №068 Симферополь – Москва идет с опозданием 8 часов
—Поезд №426 Симферополь – Кисловодск опаздывает на 8 часов
—Поезд №174 Евпатория – Москва опаздывает на 5 часов
—Поезд №092 Севастополь – Москва опаздывает на 6 часов
—Поезд №316 Адлер – Симферополь опаздывает на 6 часов
—Поезд №425 Кисловодск – Симферополь опаздывает на 5 часов
—Поезд №092 Москва – Севастополь опаздывает на 7 часов
—Поезд №173 Москва – Евпатория опаздывает на 6 часов
—Поезд №028 Москва – Симферополь опаздывает на 2 часа
—Поезд №142 Пермь – Симферополь опаздывает на 1,5 часа
"Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях", - говорится в Telegram-сообщении.
Движение поездов
по Крымскому мосту было возобновлено утром во вторник после восьмичасового перерыва, несколько составов идут с опозданием.
Крымский мост закрыли
во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по транспортному переходу было возобновлено в 08:49.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
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