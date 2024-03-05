https://crimea.ria.ru/20240305/na-peregone-v-samare-vozobnovili-dvizhenie-poezdov-1135419286.html

На перегоне в Самаре возобновили движение поездов

На перегоне в Самаре возобновили движение поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2024

На перегоне в Самаре возобновили движение поездов

Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области посторонний предмет не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T12:34

2024-03-05T12:34

2024-03-05T12:34

самара

самарская область

происшествия

новости

железная дорога

безопасность

поезд

логистика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118977596_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_eff607e3b54802dbf530698dee8f2ebb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области посторонний предмет не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.5 марта посторонний предмет был обнаружен на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области. Из-за инцидента задержали пассажирский поезд № 66 Москва – Тольятти и пригородные поезда № 7111 Самара – Тольятти, № 7118 Тольятти – Самара. По информации Куйбышевской железной дороги, в настоящий момент поезда следуют по маршрутам, принимаются необходимые меры, чтобы минимизировать время задержек и ввод поездов в график.Это уже не первый за последнее время инцидент на железной дороге в Самарской области. 4 марта на ж/д переезде в регионе произошел взрыв, поезда были остановлены. Позже сообщили, что причиной ЧП на железной дороге стало незаконное вмешательство посторонних лиц. ФСБ возбудила дело о диверсии.Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспортеПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы

самара

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, самарская область, происшествия, новости, железная дорога, безопасность, поезд, логистика, новости