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На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
На перегоне в Самаре возобновили движение поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2024
На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области посторонний предмет не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T12:34
2024-03-05T12:34
2024-03-05T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области посторонний предмет не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.5 марта посторонний предмет был обнаружен на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области. Из-за инцидента задержали пассажирский поезд № 66 Москва – Тольятти и пригородные поезда № 7111 Самара – Тольятти, № 7118 Тольятти – Самара. По информации Куйбышевской железной дороги, в настоящий момент поезда следуют по маршрутам, принимаются необходимые меры, чтобы минимизировать время задержек и ввод поездов в график.Это уже не первый за последнее время инцидент на железной дороге в Самарской области. 4 марта на ж/д переезде в регионе произошел взрыв, поезда были остановлены. Позже сообщили, что причиной ЧП на железной дороге стало незаконное вмешательство посторонних лиц. ФСБ возбудила дело о диверсии.Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспортеПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
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самара, самарская область, происшествия, новости, железная дорога, безопасность, поезд, логистика, новости
На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
Движение поездов запущено после обследования постороннего предмета на перегоне в Самаре