Рейтинг@Mail.ru
На перегоне в Самаре возобновили движение поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240305/na-peregone-v-samare-vozobnovili-dvizhenie-poezdov-1135419286.html
На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
На перегоне в Самаре возобновили движение поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2024
На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области посторонний предмет не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T12:34
2024-03-05T12:34
самара
самарская область
происшествия
новости
железная дорога
безопасность
поезд
логистика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118977596_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_eff607e3b54802dbf530698dee8f2ebb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области посторонний предмет не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.5 марта посторонний предмет был обнаружен на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области. Из-за инцидента задержали пассажирский поезд № 66 Москва – Тольятти и пригородные поезда № 7111 Самара – Тольятти, № 7118 Тольятти – Самара. По информации Куйбышевской железной дороги, в настоящий момент поезда следуют по маршрутам, принимаются необходимые меры, чтобы минимизировать время задержек и ввод поездов в график.Это уже не первый за последнее время инцидент на железной дороге в Самарской области. 4 марта на ж/д переезде в регионе произошел взрыв, поезда были остановлены. Позже сообщили, что причиной ЧП на железной дороге стало незаконное вмешательство посторонних лиц. ФСБ возбудила дело о диверсии.Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспортеПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
самара
самарская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118977596_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3eb7765625de030680c6cdffcb023f52.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самара, самарская область, происшествия, новости, железная дорога, безопасность, поезд, логистика, новости
На перегоне в Самаре возобновили движение поездов

Движение поездов запущено после обследования постороннего предмета на перегоне в Самаре

12:34 05.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области посторонний предмет не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
5 марта посторонний предмет был обнаружен на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области. Из-за инцидента задержали пассажирский поезд № 66 Москва – Тольятти и пригородные поезда № 7111 Самара – Тольятти, № 7118 Тольятти – Самара.
По информации Куйбышевской железной дороги, в настоящий момент поезда следуют по маршрутам, принимаются необходимые меры, чтобы минимизировать время задержек и ввод поездов в график.
"Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская. Движение поездов открыто", - говорится в сообщении.
Это уже не первый за последнее время инцидент на железной дороге в Самарской области. 4 марта на ж/д переезде в регионе произошел взрыв, поезда были остановлены. Позже сообщили, что причиной ЧП на железной дороге стало незаконное вмешательство посторонних лиц. ФСБ возбудила дело о диверсии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспорте
Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму
Признает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
 
СамараСамарская областьПроисшествияНовостиЖелезная дорогаБезопасностьПоездЛогистикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже
12:57Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело
12:52В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом
12:34На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
12:29Путин поблагодарил женщин-участниц СВО
12:08ОРВИ в Крыму и Севастополе: заболеваемость пошла на спад
11:52Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге
11:44В Крыму запустили новый автобусный маршрут
11:35На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение
11:24Документы для голосования на выборах президента России: список
11:14Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым
11:04Авиационная опасность объявлена в Воронеже
10:46Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом
10:31В Самарской области из-за инцидента на перегоне остановлены поезда
10:01ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект
09:47Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:36Движение поездов по Крымскому мосту возобновили
09:27Крымский мост был закрыт 8 часов: какая очередь и сколько ждать проезда
09:05Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы
09:00Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины
Лента новостейМолния