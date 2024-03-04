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Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани
Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани
Факты массовой гибели птиц и диких животных продолжают фиксировать на Кубани. Как сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края, ситуацией занимаются... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T20:52
2024-03-04T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Факты массовой гибели птиц и диких животных продолжают фиксировать на Кубани. Как сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края, ситуацией занимаются правоохранители.Отмечается, что все факты гибели животных обнаружены в сельскохозяйственных угодьях края. Проверка проводится при участии сотрудников краевой общественной организации охотников и рыболовов, ветеринаров и правоохранителей. Заявления о совершении преступлений поданы в МВД.Более двух тысяч мертвых голубей обнаружили ранее в Динском районе Краснодарского края, причина гибели птиц устанавливается, сообщали 29 февраля в региональном минприроды. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский берег усеян тысячами трупов: гибель птиц на востоке полуостроваПляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКСВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость
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краснодарский край, кубань, происшествия, новости, минприроды краснодарского края, птицы, мвд по краснодарскому краю
Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани

Факты массовой гибели птиц и диких животных фиксируются на Кубани – Минприроды

20:52 04.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Факты массовой гибели птиц и диких животных продолжают фиксировать на Кубани. Как сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края, ситуацией занимаются правоохранители.

"27 февраля в Кореновском районе в двух километрах западнее хутора Левченко обнаружено 90 павших особей голубя вяхиря. 2 марта в Гулькевичском районе в четырех километрах западнее поселка Комсомольский выявлено 145 особей птиц и 12 зайца русака. 4 марта в Кореновском районе в границах Платнировского сельского поселения в двух километрах западнее трассы М4 в близости к реке Кирпили зафиксировано 1000 павших особей птиц", – перечислили в профильном ведомстве.

Отмечается, что все факты гибели животных обнаружены в сельскохозяйственных угодьях края. Проверка проводится при участии сотрудников краевой общественной организации охотников и рыболовов, ветеринаров и правоохранителей. Заявления о совершении преступлений поданы в МВД.
Более двух тысяч мертвых голубей обнаружили ранее в Динском районе Краснодарского края, причина гибели птиц устанавливается, сообщали 29 февраля в региональном минприроды.
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