https://crimea.ria.ru/20240304/mor-ptits-i-dikikh-zhivotnykh-prodolzhaetsya-na-kubani-1135405937.html

Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани

Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани

Факты массовой гибели птиц и диких животных продолжают фиксировать на Кубани. Как сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края, ситуацией занимаются... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T20:52

2024-03-04T20:52

2024-03-04T20:52

краснодарский край

кубань

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мвд по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Факты массовой гибели птиц и диких животных продолжают фиксировать на Кубани. Как сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края, ситуацией занимаются правоохранители.Отмечается, что все факты гибели животных обнаружены в сельскохозяйственных угодьях края. Проверка проводится при участии сотрудников краевой общественной организации охотников и рыболовов, ветеринаров и правоохранителей. Заявления о совершении преступлений поданы в МВД.Более двух тысяч мертвых голубей обнаружили ранее в Динском районе Краснодарского края, причина гибели птиц устанавливается, сообщали 29 февраля в региональном минприроды. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский берег усеян тысячами трупов: гибель птиц на востоке полуостроваПляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКСВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, происшествия, новости, минприроды краснодарского края, птицы, мвд по краснодарскому краю