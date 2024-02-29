https://crimea.ria.ru/20240229/massovaya-gibel-golubey-na-kubani---minprirody-vyyasnyaet-prichinu-1135298819.html
Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину
Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину
Более двух тысяч мертвых голубей обнаружили в Динском районе Краснодарского края, причина гибели птиц устанавливается, сообщили в региональном минприроды. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Более двух тысяч мертвых голубей обнаружили в Динском районе Краснодарского края, причина гибели птиц устанавливается, сообщили в региональном минприроды.По данным ведомства, происшествие зафиксировано в трех километрах восточнее станицы Старомышастовской в лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты.Сейчас специалисты выясняют причину массовой гибели птиц, отобраны пробы для лабораторных исследований, к вопросу привлекли правоохранителей. Павшие птицы уничтожены на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский берег усеян тысячами трупов: гибель птиц на востоке полуостроваВ лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенстваБешеная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, природа, происшествия, экология, птицы, минприроды краснодарского края, новости
Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину
Более двух тысяч погибших голубей обнаружили в Краснодарском крае - минприроды
10:32 29.02.2024 (обновлено: 10:33 29.02.2024)