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Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину
Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину
Более двух тысяч мертвых голубей обнаружили в Динском районе Краснодарского края, причина гибели птиц устанавливается, сообщили в региональном минприроды. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:33
краснодарский край
природа
происшествия
экология
птицы
минприроды краснодарского края
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Более двух тысяч мертвых голубей обнаружили в Динском районе Краснодарского края, причина гибели птиц устанавливается, сообщили в региональном минприроды.По данным ведомства, происшествие зафиксировано в трех километрах восточнее станицы Старомышастовской в лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты.Сейчас специалисты выясняют причину массовой гибели птиц, отобраны пробы для лабораторных исследований, к вопросу привлекли правоохранителей. Павшие птицы уничтожены на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский берег усеян тысячами трупов: гибель птиц на востоке полуостроваВ лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенстваБешеная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
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краснодарский край, природа, происшествия, экология, птицы, минприроды краснодарского края, новости
Массовая гибель голубей на Кубани - минприроды выясняет причину

Более двух тысяч погибших голубей обнаружили в Краснодарском крае - минприроды

10:32 29.02.2024 (обновлено: 10:33 29.02.2024)
 
© РИА Новости КрымГолуби
Голуби - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Более двух тысяч мертвых голубей обнаружили в Динском районе Краснодарского края, причина гибели птиц устанавливается, сообщили в региональном минприроды.
По данным ведомства, происшествие зафиксировано в трех километрах восточнее станицы Старомышастовской в лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты.

"В границах земель "Агрофирма Луч" должностными лицами министерства выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды, повлекший за собой массовую гибель голубя вяхиря в количестве 2055 особей", - сказано в сообщении.

Сейчас специалисты выясняют причину массовой гибели птиц, отобраны пробы для лабораторных исследований, к вопросу привлекли правоохранителей. Павшие птицы уничтожены на месте.
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