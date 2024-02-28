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Такер Карлсон: срыв Джонсоном переговоров по Украине – преступление

Такер Карлсон: срыв Джонсоном переговоров по Украине – преступление - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Такер Карлсон: срыв Джонсоном переговоров по Украине – преступление

Срыв экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T09:41

2024-02-28T09:41

2024-02-28T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Срыв экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману.По мнению журналиста, результатом поступка Джонсона стали не успехи Украины, а получение Западом выгоды."Это моральное преступление", – цитирует Карлсона РИА Новости.В ноябре 2023 года соратник Зеленского глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.

https://crimea.ria.ru/20231125/politolog-raskryl-podopleku-slov-arakhamii-o-sryve-peregovorov-s-rf-1133053423.html

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