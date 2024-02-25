https://crimea.ria.ru/20240225/pochti-polovina-nemtsev-protiv-postavok-na-ukrainu-raket-taurus-1135203244.html

Почти половина немцев против поставок на Украину ракет Taurus

Почти половина немцев против поставок на Украину ракет Taurus - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Почти половина немцев против поставок на Украину ракет Taurus

Почти половина немцев считает, что Германия не должна поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus, следует из исследования, проведенного институтом INSA для... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T17:39

2024-02-25T17:39

2024-02-25T17:39

ракеты taurus

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Почти половина немцев считает, что Германия не должна поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus, следует из исследования, проведенного институтом INSA для газеты Bild.Также 49% опрошенных считают, что украинские беженцы получают "слишком много поддержки", и только 5% респондентов придерживаются мнения о том, что оказываемой поддержки слишком мало. Чуть более трети опрошенных (35%) считают меры поддержки адекватными.Из исследования также следует, что больше половины респондентов (51%) считают интеграцию украинских беженцев в немецкое общество неудавшейся. Противоположного мнения придерживаются только 28% опрошенных.Исследование проводилось 22-23 февраля, в нем приняли участие 1004 человека. Статистическая погрешность не приводится.Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом, в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.В начале февраля США передали Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.

https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты taurus, новости, германия, украина, политика, в мире, поставки западного оружия украине