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ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 24.02.2024
ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили третий за сутки украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T22:38
2024-02-24T22:38
министерство обороны рф
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили третий за сутки украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск и еще одного около 20.00 мск.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости
ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

22:38 24.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили третий за сутки украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск и еще одного около 20.00 мск.
"Двадцать четвертого февраля около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.
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Министерство обороны РФБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьНовости
 
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