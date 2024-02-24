https://crimea.ria.ru/20240224/pvo-sbili-esche-odin-ukrainskiy-bespilotnik-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135191978.html

ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 24.02.2024

ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили третий за сутки украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T22:38

2024-02-24T22:38

2024-02-24T22:38

министерство обороны рф

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили третий за сутки украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск и еще одного около 20.00 мск.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости