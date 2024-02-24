https://crimea.ria.ru/20240224/pvo-sbili-esche-odin-ukrainskiy-bespilotnik-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135191978.html
ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 24.02.2024
ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили третий за сутки украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T22:38
2024-02-24T22:38
2024-02-24T22:38
министерство обороны рф
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130727441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f31aa7a4d1916ac5d2c1f1256f12b9a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили третий за сутки украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск и еще одного около 20.00 мск.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130727441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_976572c61eb678f8c9c989367b61fe03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости
ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью