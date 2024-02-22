https://crimea.ria.ru/20240222/doyti-do-kieva-medvedev-nazval-vozmozhnye-granitsy-okonchaniya-svo-1135144226.html

Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО

Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО

Не исключено, что для достижения целей специальной военной операции российским войскам придется дойти до Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T10:48

2024-02-22T10:48

2024-02-22T10:56

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Не исключено, что для достижения целей специальной военной операции российским войскам придется дойти до Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По словам зампредседателя Совбеза, хотя Киев и является русским по своим корням городом, сейчас он "управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США".Медведев добавил, что он, как и абсолютное большинство россиян, ждет в этом году победы России в специальной военной операции.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Авдеевкой: армия России продвигается впередУспех Авдеевки надо развивать – ПутинРоссия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20240222/v-rossii-vas-zazhdalis-medvedev-prizval-odessu-vernutsya-domoy-1135144016.html

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дмитрий медведев, киев, россия, новости, политика