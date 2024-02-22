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Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО
Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО
Не исключено, что для достижения целей специальной военной операции российским войскам придется дойти до Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T10:48
2024-02-22T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Не исключено, что для достижения целей специальной военной операции российским войскам придется дойти до Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По словам зампредседателя Совбеза, хотя Киев и является русским по своим корням городом, сейчас он "управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США".Медведев добавил, что он, как и абсолютное большинство россиян, ждет в этом году победы России в специальной военной операции.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Авдеевкой: армия России продвигается впередУспех Авдеевки надо развивать – ПутинРоссия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО
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дмитрий медведев, киев, россия, новости, политика
Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО

Медведев заявил о необходимости дойти до Киева ради достижения целей СВО

10:48 22.02.2024 (обновлено: 10:56 22.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Не исключено, что для достижения целей специальной военной операции российским войскам придется дойти до Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания демилитаризованной линии с Украиной – ред.), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время", – сказал Медведев в интервью российским СМИ, фрагменты которого опубликованы в его Telegram-канале.

По словам зампредседателя Совбеза, хотя Киев и является русским по своим корням городом, сейчас он "управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США".
Медведев добавил, что он, как и абсолютное большинство россиян, ждет в этом году победы России в специальной военной операции.
"На этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", – отметил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
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