Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО
Медведев заявил о необходимости дойти до Киева ради достижения целей СВО
10:48 22.02.2024 (обновлено: 10:56 22.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Не исключено, что для достижения целей специальной военной операции российским войскам придется дойти до Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания демилитаризованной линии с Украиной – ред.), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время", – сказал Медведев в интервью российским СМИ, фрагменты которого опубликованы в его Telegram-канале.
По словам зампредседателя Совбеза, хотя Киев и является русским по своим корням городом, сейчас он "управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США".
Медведев добавил, что он, как и абсолютное большинство россиян, ждет в этом году победы России в специальной военной операции.
"На этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", – отметил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
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