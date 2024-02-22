https://crimea.ria.ru/20240222/armiya-rossii-unichtozhila-za-sutki-790-boevikov-vsu--kak-idut-boi-1135155293.html

Армия России уничтожила за сутки 790 боевиков ВСУ – как идут бои

Армия России уничтожила за сутки 790 боевиков ВСУ – как идут бои - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Армия России уничтожила за сутки 790 боевиков ВСУ – как идут бои

Армия России за минувшие сутки уничтожила до 790 украинских боевиков, около 80 единиц техники и вооружения и отразила 15 атак. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T14:47

2024-02-22T14:47

2024-02-22T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки уничтожила до 790 украинских боевиков, около 80 единиц техники и вооружения и отразила 15 атак. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минобороны России.Также подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю.На Купянском направлении российские военные нанесли поражение противнику возле Петропавловки, а также отразили три вражеские атаки в районе Синьковки. Противник потерял около 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. А также выведены из строя артсистема М777 и гаубица М198, сделанные в США, самоходная пушка "Гиацинт-С" и САУ "Гвоздика".На Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Krab" и "Богдана", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика".На Авдеевском направлении российские военные отразили девять атак и контратак ВСУ возле Новгородского, Ленинского, Бердычей, Ласточкино и Первомайского."Противник потерял до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США", – сказано в сводке.На Южно-Донецком направлении Армия России нанесла поражение противнику под Новодонецким и Старомайорским. Киевский режим потерял здесь до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", три автомобиля, гаубицу "МСТА-Б", пушку М-46, а также станцию РЭБ.На Херсонском направлении ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка Херсонской области.Также российские бойцы отразили три атаки противника под Работино.Украинские военные формирования потеряли до полусотни боевиков, два танка, две боевые бронемашины и семь автомобилей, а также САУ М109 "Paladin", "Гвоздика" и гаубицу "МСТА-Б".Накануне сообщалось, что под Авдеевкой подразделения группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, на Донецком направлении военнослужащим армии России удалось продвинуться вперед. Силами "Южной" группировки войск уничтожен склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиковКрынки полностью под контролем ВС РФ – ПутинАрмия России добилась перелома на сложных участках фронта – Путин

новые регионы россии

авдеевка

купянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, авдеевка, купянск, вооруженные силы россии, потери всу