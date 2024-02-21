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В Крыму призвали прекратить договор с Германией от 1990 года
В Крыму призвали прекратить договор с Германией от 1990 года - РИА Новости Крым, 21.02.2024
В Крыму призвали прекратить договор с Германией от 1990 года
Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", который был подписан в 1990 году, необходимо объявить недействительным, в этом убежден глава... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T08:32
2024-02-21T08:32
2024-02-21T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", который был подписан в 1990 году, необходимо объявить недействительным, в этом убежден глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.По его мнению, договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", который был подписан 12 сентября 1990 года ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве, фактически не реализуется и его необходимо денонсировать.Немецкая община Крыма обеспокоена политикой и действиями Германии в отношении России, сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что современная Германия игнорирует положения существующего договора.Также Гемпель напомнил, что документ определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, а также был необходим для принятие эффективных мер по контролю над вооружением и разоружением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше согласны разместить германские войска на своей территорииГермания без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурм
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юрий гемпель, новости крыма, крым, мнения, россия, германия, политика
В Крыму призвали прекратить договор с Германией от 1990 года
Немцы Крыма призывают денонсировать договор с Германией от 1990 года – Гемпель
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", который был подписан в 1990 году, необходимо объявить недействительным, в этом убежден глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.
По его мнению, договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", который был подписан 12 сентября 1990 года ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве, фактически не реализуется и его необходимо денонсировать.
"Мы (немцы Крыма – ред.) искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами", – цитирует РИА Новости слова Гемпеля.
Немецкая община Крыма обеспокоена политикой и действиями Германии в отношении России, сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что современная Германия игнорирует положения существующего договора.
Также Гемпель напомнил, что документ определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, а также был необходим для принятие эффективных мер по контролю над вооружением и разоружением.
"Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания", – подытожил Гемпель.
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