https://crimea.ria.ru/20240221/evrope-ne-udalos-navyazat-miru-svoyu-filosofiyu-belogo-gospodina--mnenie-1135121832.html
Европе не удалось навязать миру свою философию белого господина – мнение
Европе не удалось навязать миру свою философию белого господина – мнение - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Европе не удалось навязать миру свою философию белого господина – мнение
Специальная военная операция России на Украине "помогла многим странам выйти из морока", чтобы начать строить свою экономику, исходя из национальных интересов... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T21:50
2024-02-21T21:50
2024-02-21T21:50
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
политика
в мире
европейский союз (ес)
жозеп боррель
россия
экономика
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России на Украине "помогла многим странам выйти из морока", чтобы начать строить свою экономику, исходя из национальных интересов. Через несколько лет экономический уклад в мире будет совсем другим, а РФ займет в нем достойное место. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко."Через два-три года будет совершенно новый экономический уклад, где и у России будет свое достойное место – по справедливости, и у стран Африки, и у стран Востока и Азии. Это все то, с чем не могут смириться США и Европа", – сказал Колесниченко.Это будет логичным итогом глобалистской политики Запада, в частности Западной Европы, отметил он.По его словам, начатая Россией специальная военная операция на Украине, имеющая вполне конкретные цели, восходящие к обеспечению безопасности нашей страны, одновременно стала триггером для ряда процессов в экономике и политике других стран, которые были запущены задолго до 2022 года. Яркой иллюстрацией тому, к чему они привели, являются сегодня отчаянные протесты фермеров в Европе, считает он.Польские фермеры бастуют наравне с немецкими, французскими, бельгийскими. У всех одна и та же причина: все требуют, чтобы правительства этих стран возобновили выплату пособий, льгот, дотаций, заметил Колесниченко.Это было связано с тем, что Европа, осознав, что исчерпала свои природные ресурсы, стала выстраивать новую философию, в которой она – "цветущий сад", а остальные страны – "джунгли", добавил он, апеллируя к тезису от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."Они хотели быть белыми господами. Планировали, что только у них будет возобновляемая энергия и чистые продукты. Для этого начали уничтожать собственное мясо, чтобы оно стало дороже (с целью перевести на искусственное – ред.), чтобы перевести на продукты, которые сделаны из муки из насекомых, которые опять-таки были бы дороже, но экологичнее. И чтобы все, кто хотел бы им продавать свою продукцию, сделанную на углеродной, "грязной" энергии, платили им за это деньги", – пояснил эксперт."Лет через 15 – 20 они могли дойти до такого уровня, что все другие страны в мире были бы "не чистыми", а они, такие экологичные, жили в красивом царстве", добавил он. По словам Колесниченко, эти "их идеи глобализма" нарабатывались годами, переполняя чашу терпения местных производителей.Но экономический кризис не обошел стороной ни США, ни Европу – "навязать миру свою философию белого господина" не удалось, и от нее Западу придется отказываться. Как и от мечты "править миром в белом пальто".В январе 2023 года Европейский союз принял решение упростить использование в пищу перемолотых в муку насекомых. Ее разрешили использовать пищевым предприятиям в качестве основы для изготовления хлебобулочной продукции, бакалеи и прочих продуктов. Первыми о разработке технологии и возможности поставки на рынок мяса, выращенного в лабораториях, сообщали Нидерланды в 2018 году. Разрешение на коммерциализацию культивированного мяса получили разрешение также производители в США в 2023-м.Годом ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "Европа – это сад" и "лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности", тогда как окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым
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мнения, вадим колесниченко, политика, в мире, европейский союз (ес), жозеп боррель, россия, экономика, сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым.
Специальная военная операция России на Украине "помогла многим странам выйти из морока", чтобы начать строить свою экономику, исходя из национальных интересов. Через несколько лет экономический уклад в мире будет совсем другим, а РФ займет в нем достойное место. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.
"Через два-три года будет совершенно новый экономический уклад, где и у России будет свое достойное место – по справедливости, и у стран Африки, и у стран Востока и Азии. Это все то, с чем не могут смириться США и Европа", – сказал Колесниченко.
Это будет логичным итогом глобалистской политики Запада, в частности Западной Европы, отметил он.
По его словам, начатая Россией специальная военная операция на Украине, имеющая вполне конкретные цели
, восходящие к обеспечению безопасности нашей страны, одновременно стала триггером для ряда процессов в экономике и политике других стран, которые были запущены задолго до 2022 года. Яркой иллюстрацией тому, к чему они привели, являются сегодня отчаянные протесты фермеров в Европе, считает он.
Польские фермеры бастуют наравне с немецкими, французскими, бельгийскими. У всех одна и та же причина: все требуют, чтобы правительства этих стран возобновили выплату пособий, льгот, дотаций, заметил Колесниченко.
"Сейчас просто все обострилось, потому что из-за своей неразумной политики борьбы с российскими энергоносителями страны Запада "подрубили" свой бюджет. И в первую очередь решили направить вопросы экономии на дотации, которые давались фермерам. Но на самом деле фермерские протесты начались не с СВО – они начались 5, 6, 7 лет назад", – говорит эксперт.
Это было связано с тем, что Европа, осознав, что исчерпала свои природные ресурсы, стала выстраивать новую философию, в которой она – "цветущий сад", а остальные страны – "джунгли", добавил он, апеллируя к тезису от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Они хотели быть белыми господами. Планировали, что только у них будет возобновляемая энергия и чистые продукты. Для этого начали уничтожать собственное мясо, чтобы оно стало дороже (с целью перевести на искусственное – ред.), чтобы перевести на продукты, которые сделаны из муки из насекомых, которые опять-таки были бы дороже, но экологичнее. И чтобы все, кто хотел бы им продавать свою продукцию, сделанную на углеродной, "грязной" энергии, платили им за это деньги", – пояснил эксперт.
"Лет через 15 – 20 они могли дойти до такого уровня, что все другие страны в мире были бы "не чистыми", а они, такие экологичные, жили в красивом царстве", добавил он. По словам Колесниченко, эти "их идеи глобализма" нарабатывались годами, переполняя чашу терпения местных производителей.
Но экономический кризис не обошел стороной ни США, ни Европу – "навязать миру свою философию белого господина" не удалось, и от нее Западу придется отказываться. Как и от мечты "править миром в белом пальто".
"Так что фермерские протесты были есть и будут. А специальная военная операция помогла многим странам выйти из этого морока и строить свою экономику, исходя из национальных интересов", – заключил он.
В январе 2023 года Европейский союз принял решение упростить использование в пищу перемолотых в муку насекомых. Ее разрешили использовать пищевым предприятиям в качестве основы для изготовления хлебобулочной продукции, бакалеи и прочих продуктов. Первыми о разработке технологии и возможности поставки на рынок мяса, выращенного в лабораториях, сообщали Нидерланды в 2018 году. Разрешение на коммерциализацию культивированного мяса получили разрешение также производители в США в 2023-м.
Годом ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "Европа – это сад" и "лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности", тогда как окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.
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