https://crimea.ria.ru/20240221/evrope-ne-udalos-navyazat-miru-svoyu-filosofiyu-belogo-gospodina--mnenie-1135121832.html

Европе не удалось навязать миру свою философию белого господина – мнение

Европе не удалось навязать миру свою философию белого господина – мнение - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Европе не удалось навязать миру свою философию белого господина – мнение

Специальная военная операция России на Украине "помогла многим странам выйти из морока", чтобы начать строить свою экономику, исходя из национальных интересов... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T21:50

2024-02-21T21:50

2024-02-21T21:50

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

политика

в мире

европейский союз (ес)

жозеп боррель

россия

экономика

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России на Украине "помогла многим странам выйти из морока", чтобы начать строить свою экономику, исходя из национальных интересов. Через несколько лет экономический уклад в мире будет совсем другим, а РФ займет в нем достойное место. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко."Через два-три года будет совершенно новый экономический уклад, где и у России будет свое достойное место – по справедливости, и у стран Африки, и у стран Востока и Азии. Это все то, с чем не могут смириться США и Европа", – сказал Колесниченко.Это будет логичным итогом глобалистской политики Запада, в частности Западной Европы, отметил он.По его словам, начатая Россией специальная военная операция на Украине, имеющая вполне конкретные цели, восходящие к обеспечению безопасности нашей страны, одновременно стала триггером для ряда процессов в экономике и политике других стран, которые были запущены задолго до 2022 года. Яркой иллюстрацией тому, к чему они привели, являются сегодня отчаянные протесты фермеров в Европе, считает он.Польские фермеры бастуют наравне с немецкими, французскими, бельгийскими. У всех одна и та же причина: все требуют, чтобы правительства этих стран возобновили выплату пособий, льгот, дотаций, заметил Колесниченко.Это было связано с тем, что Европа, осознав, что исчерпала свои природные ресурсы, стала выстраивать новую философию, в которой она – "цветущий сад", а остальные страны – "джунгли", добавил он, апеллируя к тезису от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."Они хотели быть белыми господами. Планировали, что только у них будет возобновляемая энергия и чистые продукты. Для этого начали уничтожать собственное мясо, чтобы оно стало дороже (с целью перевести на искусственное – ред.), чтобы перевести на продукты, которые сделаны из муки из насекомых, которые опять-таки были бы дороже, но экологичнее. И чтобы все, кто хотел бы им продавать свою продукцию, сделанную на углеродной, "грязной" энергии, платили им за это деньги", – пояснил эксперт."Лет через 15 – 20 они могли дойти до такого уровня, что все другие страны в мире были бы "не чистыми", а они, такие экологичные, жили в красивом царстве", добавил он. По словам Колесниченко, эти "их идеи глобализма" нарабатывались годами, переполняя чашу терпения местных производителей.Но экономический кризис не обошел стороной ни США, ни Европу – "навязать миру свою философию белого господина" не удалось, и от нее Западу придется отказываться. Как и от мечты "править миром в белом пальто".В январе 2023 года Европейский союз принял решение упростить использование в пищу перемолотых в муку насекомых. Ее разрешили использовать пищевым предприятиям в качестве основы для изготовления хлебобулочной продукции, бакалеи и прочих продуктов. Первыми о разработке технологии и возможности поставки на рынок мяса, выращенного в лабораториях, сообщали Нидерланды в 2018 году. Разрешение на коммерциализацию культивированного мяса получили разрешение также производители в США в 2023-м.Годом ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "Европа – это сад" и "лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности", тогда как окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов Шойгу назвал разработчиков плана ликвидации сухопутного коридора в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, политика, в мире, европейский союз (ес), жозеп боррель, россия, экономика, сельское хозяйство