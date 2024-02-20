https://crimea.ria.ru/20240220/tri-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-bryanskoy-oblastyu-1135072379.html
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
Украинские боевики в ночь на вторник предприняли очередную попытку террористической атаки Брянской области. Над регионом уничтожены три вражеских беспилотника... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T07:25
2024-02-20T07:25
2024-02-20T07:35
министерство обороны рф
брянская область
обстрелы брянской области
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
александр богомаз
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник предприняли очередную попытку террористической атаки Брянской области. Над регионом уничтожены три вражеских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона были уничтожены над Погарским районом и один над Стародубским муниципальным округом.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников, дронов-камикадзе, ракет, реактивных снарядов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на КурчатовМассовая атака ВСУ на четыре области России: сбиты 16 беспилотниковБританский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация
брянская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, брянская область, обстрелы брянской области, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, александр богомаз, безопасность
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
Российские ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью
07:25 20.02.2024 (обновлено: 07:35 20.02.2024)