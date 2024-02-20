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Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
Украинские боевики в ночь на вторник предприняли очередную попытку террористической атаки Брянской области. Над регионом уничтожены три вражеских беспилотника... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T07:25
2024-02-20T07:35
министерство обороны рф
брянская область
обстрелы брянской области
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
александр богомаз
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник предприняли очередную попытку террористической атаки Брянской области. Над регионом уничтожены три вражеских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона были уничтожены над Погарским районом и один над Стародубским муниципальным округом.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников, дронов-камикадзе, ракет, реактивных снарядов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на КурчатовМассовая атака ВСУ на четыре области России: сбиты 16 беспилотниковБританский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, брянская область, обстрелы брянской области, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, александр богомаз, безопасность
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Российские ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью

07:25 20.02.2024 (обновлено: 07:35 20.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник предприняли очередную попытку террористической атаки Брянской области. Над регионом уничтожены три вражеских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО все беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона были уничтожены над Погарским районом и один над Стародубским муниципальным округом.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте". - уточнил он.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников, дронов-камикадзе, ракет, реактивных снарядов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.
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Министерство обороны РФБрянская областьОбстрелы Брянской областиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиАлександр БогомазБезопасность
 
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