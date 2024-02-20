https://crimea.ria.ru/20240220/tri-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-bryanskoy-oblastyu-1135072379.html

Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Украинские боевики в ночь на вторник предприняли очередную попытку террористической атаки Брянской области. Над регионом уничтожены три вражеских беспилотника... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T07:25

2024-02-20T07:25

2024-02-20T07:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник предприняли очередную попытку террористической атаки Брянской области. Над регионом уничтожены три вражеских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона были уничтожены над Погарским районом и один над Стародубским муниципальным округом.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников, дронов-камикадзе, ракет, реактивных снарядов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на КурчатовМассовая атака ВСУ на четыре области России: сбиты 16 беспилотниковБританский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, брянская область, обстрелы брянской области, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, александр богомаз, безопасность