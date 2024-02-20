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Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ
Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ
Системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T09:00
2024-02-20T09:01
безопасность
калужская область
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ночью во вторник над Брянской областью были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, два дрона были уничтожены над Погарским районом и один над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников, дронов-камикадзе, ракет, реактивных снарядов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили на украинские угрозы КрымуПять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
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96
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безопасность, калужская область, брянская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, новости
Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ

Украинские беспилотники уничтожены силами ПВО над Калужской и Брянской областями

09:00 20.02.2024 (обновлено: 09:01 20.02.2024)
 
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Работа ЗРК Бук-МЗ и радиолокационной станции Небо-СВ на Украине
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"20 февраля около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской", - сказали в министерстве.
Ночью во вторник над Брянской областью были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, два дрона были уничтожены над Погарским районом и один над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников, дронов-камикадзе, ракет, реактивных снарядов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.
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БезопасностьКалужская областьБрянская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииНовости
 
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