Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ
Украинские беспилотники уничтожены силами ПВО над Калужской и Брянской областями
09:00 20.02.2024 (обновлено: 09:01 20.02.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"20 февраля около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской", - сказали в министерстве.
Ночью во вторник над Брянской областью были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, два дрона были уничтожены над Погарским районом и один над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников, дронов-камикадзе, ракет, реактивных снарядов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.
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