https://crimea.ria.ru/20240220/nad-kaluzhskoy-i-bryanskoy-oblastyami-unichtozheny-drony-vsu-1135073265.html

Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ

Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ

Системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T09:00

2024-02-20T09:00

2024-02-20T09:01

безопасность

калужская область

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ночью во вторник над Брянской областью были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, два дрона были уничтожены над Погарским районом и один над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников, дронов-камикадзе, ракет, реактивных снарядов. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили на украинские угрозы КрымуПять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

калужская область

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, калужская область, брянская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, новости