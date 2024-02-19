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Карты банка "Тинькофф" будут доступны в Симферополе и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Карты банка "Тинькофф" будут доступны в Симферополе и Севастополе
Карты банка "Тинькофф" будут доступны в Симферополе и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Карты банка "Тинькофф" будут доступны в Симферополе и Севастополе
Дебетовые и кредитные карты банка "Тинькофф" начнут доставлять в Симферополь и Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили операторы клиентской службы банка. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T15:24
2024-02-19T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Дебетовые и кредитные карты банка "Тинькофф" начнут доставлять в Симферополь и Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили операторы клиентской службы банка. Условия выдачи и размер кредитных ставок для крымчан будет таким же, как и для жителей других регионов страны, добавил собеседник. Оформить карту можно через обращение на горячую линию, либо через сайт организации.В начале прошлого года стало известно о начале работы в Крыму Сбербанка. На сегодняшний день отделения банка открыты в Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории и Севастополе.Ранее по поручению президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Путин также призвал крупные российские банки работать в новых регионах страны, не опасаясь санкций, поскольку "уже все случилось".Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно, какой российский банк будет работать в ДНР и ЛНРУтверждена программа социально-экономического развития новых регионов
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тинькофф, крым, банк, севастополь, новости крыма
Карты банка "Тинькофф" будут доступны в Симферополе и Севастополе

В Симферополь и Севастополь начнут доставлять карты банка "Тинькофф"

15:24 19.02.2024 (обновлено: 15:27 19.02.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУстановка приложения банка
Установка приложения банка - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Дебетовые и кредитные карты банка "Тинькофф" начнут доставлять в Симферополь и Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили операторы клиентской службы банка.
"Действительно, с 20 февраля дебетовые и кредитные карты банка начнут доставлять в Симферополь и Севастополь", – сообщили в клиентской службе.
Условия выдачи и размер кредитных ставок для крымчан будет таким же, как и для жителей других регионов страны, добавил собеседник. Оформить карту можно через обращение на горячую линию, либо через сайт организации.
В начале прошлого года стало известно о начале работы в Крыму Сбербанка. На сегодняшний день отделения банка открыты в Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории и Севастополе.
Ранее по поручению президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Путин также призвал крупные российские банки работать в новых регионах страны, не опасаясь санкций, поскольку "уже все случилось".
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