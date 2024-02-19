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Что повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнение - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Что повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнение
Что повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнение - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Что повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнение
Интенсивное использование удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве в 60-х годах прошлого столетия привело к снижению качества воды в Черном море. Об этом в РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T06:40
2024-02-19T06:40
черное море
сергей коновалов
мнения
крым
экология
сельское хозяйство
ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Интенсивное использование удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве в 60-х годах прошлого столетия привело к снижению качества воды в Черном море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.Ученый пояснил, что в начале 60-х годов прошлого века Черное море находилось в естественном состоянии. Все наблюдаемые внутригодовые и межгодовые изменения определялись в основном изменениями погоды, климата, а влияние человека сказывалось чрезвычайно мало.Это привело к началу процессов эвтрофикации – снижения качества вод, повышения их мутности. Снижение вылова рыбы в Черном море – также последствие данных процессов.После 90-х годов интенсивность эвтрофикации начала снижаться. Однако, появились результаты исследования изменения климата, которые показали увеличение температуры воды в море. Данный фактор также является негативным, поскольку теплая вода хуже перемешивается и менее насыщена кислородом. Сильнее всего это сказывается на глубоководье. Кроме того, возросла антропогенная нагрузка на прибрежные воды, что также способствует снижению их качественных показателей, резюмировал ученый.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории СевастополяВ РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моряГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже
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черное море, сергей коновалов, мнения, крым, экология, сельское хозяйство, ран
Что повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнение

На качество прибрежных вод Черного моря повлияло использование удобрений

06:40 19.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНа набережной в Ялте
На набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Интенсивное использование удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве в 60-х годах прошлого столетия привело к снижению качества воды в Черном море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
Ученый пояснил, что в начале 60-х годов прошлого века Черное море находилось в естественном состоянии. Все наблюдаемые внутригодовые и межгодовые изменения определялись в основном изменениями погоды, климата, а влияние человека сказывалось чрезвычайно мало.

"Начало 60-х годов связано с интенсивной химизацией сельского хозяйства. Началось широкое использование удобрений, ядохимикатов и пестицидов. Конечно же, это позволило существенно повысить производительность сельхозпредприятий, но одновременно привело к тому, что в Черное море стали попадать биогенные элементы (удобрения)", – сказал Коновалов.

Это привело к началу процессов эвтрофикации – снижения качества вод, повышения их мутности. Снижение вылова рыбы в Черном море – также последствие данных процессов.
После 90-х годов интенсивность эвтрофикации начала снижаться. Однако, появились результаты исследования изменения климата, которые показали увеличение температуры воды в море. Данный фактор также является негативным, поскольку теплая вода хуже перемешивается и менее насыщена кислородом. Сильнее всего это сказывается на глубоководье. Кроме того, возросла антропогенная нагрузка на прибрежные воды, что также способствует снижению их качественных показателей, резюмировал ученый.
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