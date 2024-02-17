https://crimea.ria.ru/20240217/ocheredi-i-vremya-ozhidaniya-situatsiya-u-krymskogo-mosta-vecherom-v-pyatnitsu-1135016880.html

Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу

Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу

Проезда к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края вечером в пятницу ожидают 95 автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T20:13

2024-02-17T20:13

2024-02-17T20:13

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Проезда к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края вечером в пятницу ожидают 95 автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед досмотровыми пунктами нет.Очередь на досмотр у мостового перехода через Керченский пролив начала скапливаться в 15:00. Спустя час досмотра с обеих сторон ожидали 118 автомобилей. К 17:00 со стороны Керчи проезд был свободен. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма