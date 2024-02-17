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Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу
Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу
Проезда к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края вечером в пятницу ожидают 95 автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T20:13
2024-02-17T20:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Проезда к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края вечером в пятницу ожидают 95 автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед досмотровыми пунктами нет.Очередь на досмотр у мостового перехода через Керченский пролив начала скапливаться в 15:00. Спустя час досмотра с обеих сторон ожидали 118 автомобилей. К 17:00 со стороны Керчи проезд был свободен. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу

У Крымского моста со стороны Тамани проезда ждут 95 машин

20:13 17.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Проезда к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края вечером в пятницу ожидают 95 автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.
"К 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 95 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед досмотровыми пунктами нет.
Очередь на досмотр у мостового перехода через Керченский пролив начала скапливаться в 15:00. Спустя час досмотра с обеих сторон ожидали 118 автомобилей. К 17:00 со стороны Керчи проезд был свободен.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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