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Вопреки санкциям: российский автопром нарастил производство
Вопреки санкциям: российский автопром нарастил производство - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Вопреки санкциям: российский автопром нарастил производство
Российская промышленность наращивает темпы производства, при этом лидирует отечественный автопром, который за прошлый год увеличил объемы на 13,6%. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T19:13
2024-02-16T19:13
2024-02-16T19:13
денис мантуров
россия
промышленность россии
владимир путин (политик)
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российская промышленность наращивает темпы производства, при этом лидирует отечественный автопром, который за прошлый год увеличил объемы на 13,6%. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании по инвестиционным проектам и поддержке промышленности.В целом, по словам вице-премьера, уровень роста отечественной промышленности в прошлом году был обеспечен положительной динамикой практически по всем отраслям: сталевары увеличили выплавку на 5,3%, рост в химической отрасли по итогам 2023 года составил 5%, при этом основной фактор в этой сфере - увеличение более чем на 10% производства минеральных удобрений. Лесопромышленной отрасли на 11 млрд рублей просубсидированы транспортные расходы для перестройки маршрутов - это позволило повысить объемы лесопереработки более, чем на 10%, а производство мебели в этот период увеличилось более, чем на 15%."Все наши отрасли вернулись в режим развития и концентрируются на задачах по достижению технологического суверенитета", - подытожил глава Минпромторга.Читайте также на РИА Новости Крым:Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкойКитайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНРДорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафовать
https://crimea.ria.ru/20230613/bespilotniki-kamazy-nachnut-dostavlyat-gruzy-iz-peterburga-v-moskvu-1129339174.html
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денис мантуров, россия, промышленность россии, владимир путин (политик), экономика, новости
Вопреки санкциям: российский автопром нарастил производство
Российский автопром за прошлый год нарастил объемы на 13,6% - Мантуров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российская промышленность наращивает темпы производства, при этом лидирует отечественный автопром, который за прошлый год увеличил объемы на 13,6%. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании по инвестиционным проектам и поддержке промышленности.
"Меры поддержки позволили автопрому нарастить производство на 13,6%. Российские флагманы планомерно повышают свою загрузку. Параллельно продолжается перезапуск площадок, покинутых иностранными компаниями и набирает обороты программа локализации автокомпонентов", - доложил Мантуров президенту страны Владимиру Путину.
В целом, по словам вице-премьера, уровень роста отечественной промышленности в прошлом году был обеспечен положительной динамикой практически по всем отраслям: сталевары увеличили выплавку на 5,3%, рост в химической отрасли по итогам 2023 года составил 5%, при этом основной фактор в этой сфере - увеличение более чем на 10% производства минеральных удобрений. Лесопромышленной отрасли на 11 млрд рублей просубсидированы транспортные расходы для перестройки маршрутов - это позволило повысить объемы лесопереработки более, чем на 10%, а производство мебели в этот период увеличилось более, чем на 15%.
"Все наши отрасли вернулись в режим развития и концентрируются на задачах по достижению технологического суверенитета", - подытожил глава Минпромторга.
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