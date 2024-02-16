https://crimea.ria.ru/20240216/vopreki-sanktsiyam-rossiyskiy-avtoprom-narastil-proizvodstvo-1135002200.html

Вопреки санкциям: российский автопром нарастил производство

Вопреки санкциям: российский автопром нарастил производство - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Вопреки санкциям: российский автопром нарастил производство

Российская промышленность наращивает темпы производства, при этом лидирует отечественный автопром, который за прошлый год увеличил объемы на 13,6%. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T19:13

2024-02-16T19:13

2024-02-16T19:13

денис мантуров

россия

промышленность россии

владимир путин (политик)

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0c/1123823261_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_13bf34bfa6d949a343597346b9f1569a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российская промышленность наращивает темпы производства, при этом лидирует отечественный автопром, который за прошлый год увеличил объемы на 13,6%. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании по инвестиционным проектам и поддержке промышленности.В целом, по словам вице-премьера, уровень роста отечественной промышленности в прошлом году был обеспечен положительной динамикой практически по всем отраслям: сталевары увеличили выплавку на 5,3%, рост в химической отрасли по итогам 2023 года составил 5%, при этом основной фактор в этой сфере - увеличение более чем на 10% производства минеральных удобрений. Лесопромышленной отрасли на 11 млрд рублей просубсидированы транспортные расходы для перестройки маршрутов - это позволило повысить объемы лесопереработки более, чем на 10%, а производство мебели в этот период увеличилось более, чем на 15%."Все наши отрасли вернулись в режим развития и концентрируются на задачах по достижению технологического суверенитета", - подытожил глава Минпромторга.Читайте также на РИА Новости Крым:Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкойКитайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНРДорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафовать

https://crimea.ria.ru/20230613/bespilotniki-kamazy-nachnut-dostavlyat-gruzy-iz-peterburga-v-moskvu-1129339174.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, россия, промышленность россии, владимир путин (политик), экономика, новости