https://crimea.ria.ru/20230614/kitayskiy-avtoprom-ekspert-otsenil-kachestvo-i-tseny-na-mashiny-iz-knr-1129364875.html

Китайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНР

Китайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНР - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Китайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНР

Качество китайских автомобилей заметно выросло за последнее десятилетие, китайские машины стали безопаснее и хорошо адаптированы к российскому рынку. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T08:45

2023-06-14T08:45

2023-06-14T08:45

радио "спутник в крыму"

автомобиль

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константин лигачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Качество китайских автомобилей заметно выросло за последнее десятилетие, китайские машины стали безопаснее и хорошо адаптированы к российскому рынку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автоэксперт Константин Лигачев.Китайские машины стали безопаснее"Сейчас это уже не просто какие-то низкопробные реплики. Сейчас китайцы делают все качественно и вкладывают огромные деньги в оборудование, исследовательские центры, покупают многих знаменитых европейских инженеров, дизайнеров и разрабатывают автомобили фактически с нуля", - констатирует Лигачев.По его словам, особенно внимательно к этому вопросу подходят четыре лидирующих китайских бренда - CHANGAN, Geely, HAVAL и Chery. Большинство авто этих производителей имеют наибольшее количество звезд по безопасности, и часто превосходят европейских конкурентов по электронной "начинке".Завоевать российский рынок"Сейчас китайцы переходят к завоеванию российского рынка", - продолжает Лигачев. В этой связи машины из КНР специально адаптируют под российские реалии."Если посмотреть на двигатели, у китайского автопрома максимальный объем - два литра, а у "европейцев" двигатели с большим объемом и большой мощностью. Китайцы стараются не превышать наши 250 лошадиных сил, чтобы налог для российского потребителя был приемлемым. Причем, технологии у китайцев развиваются семимильными шагами, и они, в отличие от европейцев, позволяют себе рестайлинг и выпуск новых моделей каждые 2-3 года. При этом делают скидки для россиян на "устаревшие" модели", - объясняет эксперт.Все это, по его словам, заставляет отечественного потребителя обратить внимание на китайский автопром, и сегодня в России китайские и российские авто пользуются равным спросом, занимая по 40% рынка."Китайцы" и российский автопром"Наш "АвтоВАЗ" дешевле, но качество и оснащение разнится. Китайцы готовы давать гарантии пять, иногда семь лет. Плюс в большинстве они стали делать оцинкованные кузовы: при сколах ничего не происходит, ржавчины нет", - сравнивает Лигачев.При этом подчеркивает, что сейчас выбор "китайцев" стал шире, и если раньше в РФ из КНР ехали в основном кроссоверы, теперь это и пикапы, и седаны, и даже микроавтобусы.Запчасти и комплектующиеЧто касается запчастей и комплектующих, в случае с "китайцами" в этом вопросе, по словам специалиста, лучше довериться официальным дилерам."Особенно это касается фильтров, свечей и других "расходников". Сейчас нахлынул поток этих деталей из третьих стран по параллельному импорту. И можно купить на рынке фильтры, где он будет дешевле, чем у дилера. Но в итоге оказывается, что этот фильтр с рынка не подходит к вашему авто, хотя по описанию товара на упаковке должен подходить. У дилера это исключено, есть гарантия", - поясняет гость эфира.В целом, по его оценке, новый китайский автомобиль "пробегает" по российским дорогам не менее десяти лет: "Без всяких проблем, если своевременно проводить его обслуживание, не насиловать двигатель и не цеплять пятитонных прицепов".Читайте также на РИА Новости Крым:За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнениеПочему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаДорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафовать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, экономика, китай, мнения, новости, новости крыма, константин лигачев