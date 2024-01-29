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Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой
Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой
Компания "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", являющаяся официальным представителем китайского изготовителя автомобилей бренда Haval на российском рынке, объявила... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T12:08
2024-01-29T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Компания "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", являющаяся официальным представителем китайского изготовителя автомобилей бренда Haval на российском рынке, объявила о добровольном отзыве более 32 тысяч машин Haval F7 и F7x из-за проблем с электропроводкой. Об этом сообщает пресс-служба РосстандартаНа всех отозванных транспортных средствах специалисты проведут доработку разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги, уточнили в ведомстве.Представитель изготовителя проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для ремонта.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Китайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНРАналитики назвали топ самых беспроблемных подержанных автоПочему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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автомобиль, общество, росстандарт, новости, россия
Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой

Haval отзовет в России 32 тысячи машин из-за проблем с электропроводкой – Росстандарт

12:08 29.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Компания "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", являющаяся официальным представителем китайского изготовителя автомобилей бренда Haval на российском рынке, объявила о добровольном отзыве более 32 тысяч машин Haval F7 и F7x из-за проблем с электропроводкой. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта
"Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Причина отзыва транспортных средств: существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема", - говорится в сообщении.
На всех отозванных транспортных средствах специалисты проведут доработку разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги, уточнили в ведомстве.
Представитель изготовителя проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для ремонта.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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