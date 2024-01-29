https://crimea.ria.ru/20240129/haval-otzovet-bolee-30-tysyach-avto-v-rossii-iz-za-problem-s-provodkoy-1134527880.html

Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой

Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой

Компания "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", являющаяся официальным представителем китайского изготовителя автомобилей бренда Haval на российском рынке, объявила... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T12:08

2024-01-29T12:08

2024-01-29T12:08

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общество

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Компания "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", являющаяся официальным представителем китайского изготовителя автомобилей бренда Haval на российском рынке, объявила о добровольном отзыве более 32 тысяч машин Haval F7 и F7x из-за проблем с электропроводкой. Об этом сообщает пресс-служба РосстандартаНа всех отозванных транспортных средствах специалисты проведут доработку разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги, уточнили в ведомстве.Представитель изготовителя проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для ремонта.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Китайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНРАналитики назвали топ самых беспроблемных подержанных автоПочему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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автомобиль, общество, росстандарт, новости, россия